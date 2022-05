French Days : l’excellent casque sans fil Sony WH-1000XM4 est à prix cassé

Un casque sans fil Sony fait l'objet d'un super deal à saisir dans le cadre des French Days ! Jusqu'à ce soir, l'excellent Sony WH-1000XM4 passe sous les 265 euros par l'intermédiaire d'une double réduction. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Après le Bose Headphones 700 à un super prix chez Amazon, un autre casque sans fil est également victime d'une jolie promotion sur le site du géant américain de l'e-commerce.

Pour les French Days 2022, le Sony WH-1000XM4 disponible dans un coloris noir est à 292,98 euros au lieu de 380 euros chez Amazon ; soit une remise immédiate de 87 euros de la part du site e-commerce. Une autre réduction de 10% est également appliquée à condition d'ajouter l'article au panier. Au total, le casque sans fil de la marque nippone revient à 263,68 euros.

Pour en revenir au casque, le Sony WH-1000XM4 est essentiellement doté de la réduction de bruit personnalisable sur 20 niveaux et est compatible avec les appareils fonctionnant sous iOS et Android. Il embarque aussi une autonomie maximale de 38 heures et, grâce à la fonction de charge rapide, un temps de 10 minutes de chargement suffit pour avoir 5 heures d’écoute supplémentaire. Si vous voulez un complément d'informations sur le casque, vous pouvez jeter un oeil à notre article associé au test du Sony WH-1000XM4.

