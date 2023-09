Besoin d’un VPN ? Pour les French Days, NordVPN voit son prix s’effondrer.

Si vous recherchez un VPN pour protéger vos activités sur Internet ou pour rester anonyme, NordVPN propose une offre intéressante pendant les French Days.

On ne présente plus NordVPN qui est l’un des VPN les plus connus du marché. Et à ce titre, il promet une expérience fluide et une protection de vos données personnelles. Dans le cadre des French Days, il est possible d’y souscrire en profitant d’une réduction allant jusqu’à 69%.

Cette promo concerne l’abonnement de 2 ans et s’applique à toutes les formules : Essentiel, Avancé et Premium. Pour ceux qui ont tout suivi, il s’agit en fait d’une prolongation de l’offre GP Explorer 2 de Nord VPN qui a pris fin il y a quelques jours.

VPN pas cher : jusqu’à 69% de réduction sur les abonnements NordVPN

Pour profiter de cette offre de NordVPN, il faut donc souscrire à son abonnement de 2 ans qui est celui le plus avantageux, car, le tarif mensuel est beaucoup plus accessible. Jusqu'au 2 octobre 2023 à 23h59, le VPN est à 3,08 € au lieu de 11,99 € en choisissant l’abonnement mensuel.

Cette offre inclue 3 mois de VPN offerts pour un total de 27 mois donc. Ça, c’est pour la formule de base (Essentiel). Si vous optez pour l’offre « Avancé » avec ses avantages supplémentaires, l’abonnement vous revient à 3,85 € par mois. Enfin, la formule Premium est en ce moment à 5 € par mois.

Pour résumer :

NordVPN 2 ans + 4 mois offerts : 3,08€ par mois (-62%)

NordVPN + NordPass 2 ans + 4 mois offerts : 3,85 € par mois (-63% )

) NordVPN + NordPass + Nordlocker 2 ans + 4 mois offerts : 5 € par mois (-69%).

NordVPN : quelles sont les caractéristiques de ce VPN ?

La vitesse de connexion est l’un des critères les plus importants pour choisir un bon VPN. Tous les VPN font chuter le débit d’Internet, mais les meilleurs sont ceux qui arrivent à limiter la dégradation et donc à maintenir une vitesse confortable. C’est l’une des forces de NordVPN que nous avons eu à tester et qui offre une bonne vitesse, peu importe le serveur choisi.

Et parlant de serveur, il en compte plus de 5000 dans une soixantaine de pays différents. La force de ce VPN, c’est aussi d’associer d’autres services utiles pour votre sécurité en ligne. En fonction de la formule choisie, vous pourrez profiter d’une protection contre les menaces en ligne, d’un gestionnaire de mots de passe ou encore d’un stockage Cloud chiffré.

Enfin, NordVPN applique une politique no-log, c’est-à-dire qu'il ne conserve pas un journal de vos activités en ligne. Le fournisseur a également son siège au Panama, un pays qui n'oblige pas les entreprises à fournir des données de leurs utilisateurs.