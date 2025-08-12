Ford va lancer un pick-up électrique à prix imbattable grâce à cette plateforme révolutionnaire

Ford prépare un nouveau pick-up électrique qui pourrait changer la donne. Pensé pour être plus abordable et plus rapide à fabriquer, il inaugurera une plateforme inédite. Un projet ambitieux dont la marque garde encore quelques secrets.

Le marché des véhicules électriques est en pleine mutation. Les constructeurs doivent réduire les prix pour séduire un public plus large, tout en offrant des performances solides. La concurrence, notamment chinoise, pousse les marques historiques à revoir leurs méthodes. Pour répondre à ce défi, Ford a choisi de repartir de zéro et de concevoir ses prochains modèles sur une base entièrement nouvelle, optimisée pour la production et le coût.

En 2027, Ford lancera un pick-up électrique de taille moyenne à un prix cible d’environ 30 000 dollars, soit environ 27 500 euros. Ce véhicule, encore sans nom officiel mais évoqué sous le nom possible de « Ranchero », sera le premier à utiliser une plateforme électrique universelle. Contrairement à un Tesla Cybertruck au design spectaculaire, ce dernier misera sur la simplicité et la praticité. Ford affirme même que le coût d’utilisation sur cinq ans sera inférieur à celui d’un Model Y d’occasion, sans toutefois fournir de chiffres précis.

Ford mise sur une plateforme inédite pour révolutionner la fabrication de ses pick-up électriques

Le pick-up bénéficiera d’une architecture allégée et simplifiée. Les ingénieurs ont réduit la longueur du câblage de 1,3 km, allégé le faisceau électrique de 10 kg et supprimé 20 % des composants par rapport à un véhicule classique. Résultat : 15 % de temps d’assemblage en moins et 40 % de postes de travail supprimés. L’assemblage se fera en trois grands modules — avant, arrière, et batterie avec intérieur — réunis en fin de chaîne. Des pièces moulées en une seule fois pour l’avant et l’arrière permettront de réduire encore les étapes.

Ford promet aussi un véhicule plaisant à conduire, avec un centre de gravité bas, un couple instantané et même un appui aérodynamique, rare pour un pick-up. Il offrira autant, voire plus, d’espace qu’un Toyota RAV4, avec un coffre avant, une benne et des accélérations comparables à une Mustang EcoBoost. Les batteries LFP, produites aux États-Unis avec CATL, seront moins coûteuses à fabriquer et plus simples à recycler que les batteries NMC. La production se fera localement dans l’usine de Louisville, où la logistique a été repensée pour réduire les efforts physiques des employés.