Ford annonce un pick-up électrique tout équipé au prix d’une petite citadine française

Ford tient enfin sa réponse aux voitures électriques jugées trop chères. Son nouveau pick-up électrique arrive avec un tarif que peu de constructeurs osent afficher aujourd’hui. Et contrairement aux modèles low cost habituels, il ne rogne presque rien sur l’équipement.

ford fathom
Source : Ford

Le prix reste le principal frein à l’achat d’une voiture électrique. Selon une analyse du think tank Transport & Environment, un modèle neuf se négocie en moyenne autour de 42 700 euros dans l’Union européenne. Ce montant a reculé de 1 800 euros en un an, une première depuis 2020. Les constructeurs cherchent donc à réduire leurs coûts de production pour descendre sous les seuils psychologiques. Aux États-Unis, une nouvelle architecture baptisée UEV doit abaisser le coût des futurs modèles électriques de Ford. Le groupe a entièrement repensé ses chaînes d’assemblage pour y parvenir. Trois modules avancent en parallèle avant d’être réunis en bout de ligne.

Ce pick-up électrique porte désormais un nom, le Ford Fathom. La marque le facturera 28 350 dollars, soit environ 26 000 euros, hors frais de livraison. À titre de comparaison, le Citroën ë-C3 Aircross, découvert lors de notre essai, démarre à 27 400 euros en France. Le modèle américain revient donc moins cher qu’un SUV citadin vendu chez nous.

Le Ford Fathom embarque cinq places, une benne et un coffre avant pour environ 26 000 euros

Le Ford Fathom inaugure la plateforme Universal EV du constructeur. Dans un billet publié sur le site officiel de la marque, Kay Hart, directrice générale de la division Model e, confirme ce tarif de départ pour la version à batterie standard. Les frais de livraison portent la facture à près de 27 500 euros. Le véhicule accueille cinq adultes et offrirait plus de volume intérieur qu’un Toyota RAV4. Il combine une benne classique et un coffre avant. Aucune image du modèle n’a encore été diffusée.

Chaque Ford Fathom recevra le matériel nécessaire au BlueCruise, le système de conduite mains libres du constructeur sur autoroute. Son activation restera payante, facturée aujourd’hui 2 495 dollars en achat définitif ou 495 par an, soit environ 2 290 et 455 euros. Le pick-up embarque aussi Apple Maps, Android Auto, Apple CarPlay, une clé numérique et la charge bidirectionnelle. L’assemblage démarrera à Louisville, dans le Kentucky. Les Américains pourront précommander le véhicule début 2027, pour des livraisons attendues plus tard dans l’année. Aucune commercialisation n’est prévue en Europe.


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