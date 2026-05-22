La 2CV électrique est officielle et elle promet d’être le VE le moins cher d’Europe

Une icône de l'automobile française est sur le point de ressusciter en version électrique. Pour l'annoncer, Citroën a lâché deux chevaux au galop dans Paris. Le prix promis devrait faire autant de bruit que le teaser.

Rendre la voiture électrique accessible au plus grand nombre reste le défi principal du secteur. Depuis quelques années, les prix ont commencé à baisser, portés par la concurrence et les aides gouvernementales. La Citroën ë-C3 a même franchi la barre des 13 000 euros aides déduites, un seuil longtemps inimaginable. Pourtant, beaucoup d'automobilistes restent encore à l'écart du marché. Descendre sous les 15 000 euros sans aides semblait encore hors de portée, jusqu'à aujourd'hui.

Le segment des citadines électriques abordables s'anime rapidement. Renault a relancé sa Twingo en version électrique. De son côté, Dacia prépare une citadine encore moins chère que la Twingo pour renforcer sa position. C'est dans ce contexte que Citroën a décidé de jouer une carte que personne n'attendait.

Citroën officialise la 2CV électrique à moins de 15 000 euros pour 2028

La nouvelle 2CV est officielle. Xavier Chardon, le PDG de Citroën, a confirmé son retour lors d'une présentation investisseurs. Selon AutoExpress, qui couvrait l'événement, le constructeur promet de démocratiser la mobilité électrique. Le prix de lancement sera inférieur à 15 000 euros avant aides. Ce positionnement en ferait le véhicule électrique le moins cher d'Europe. La voiture sera produite dans l'usine Stellantis de Pomigliano d'Arco, en Italie. Un modèle frère portant le badge Fiat sortira du même site, avec un design distinct.

La 2CV s'inscrit dans la nouvelle catégorie européenne M1E, l'équivalent des mini-voitures japonaises. Cette classification limite la longueur à 4,2 mètres, avec des normes de sécurité moins strictes qu'une voiture ordinaire. Les caractéristiques définitives restent inconnues, mais la batterie devrait avoisiner les 20 kWh. La puissance resterait sous les 100 chevaux. Stellantis a déjà conclu un partenariat avec le constructeur chinois Leapmotor. Ce savoir-faire pourrait contribuer à maintenir les coûts à un niveau bas. La Renault R5, passée sous les 25 000 euros, se positionne encore loin de cet objectif tarifaire. Le premier aperçu est attendu au Mondial de Paris en octobre 2026, avant un lancement prévu en 2028. Cette fois, Citroën ne démentira plus.