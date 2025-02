Citroën ë-C3 Aircross : on a essayé le plus SUV électrique le moins cher du marché

La Citroën C3 Aircross fait peau neuve et prend désormais la forme d'un SUV compact. L'occasion également de proposer trois motorisations essence, hybride et 100 % électrique. C'est cette dernière que nous avons choisir d'essayer.

2025 commence sous les meilleurs auspices pour Citroën. Lancée l'année dernière, la Citroën C3 s’est en effet hissée à la première place des ventes de voitures particulières en janvier. De son côté, sa déclinaison électrique, la Citroën ë-C3 que nous avions pu essayer en avant-première, occupe la 2e place des ventes de véhicules électriques particuliers. Et ce malgré plusieurs ratés au démarrage avec des bugs qui sont venus gêner la concurrente directe de la Dacia Spring.

À présent, c'est au tour de la Citroën C3 Aircross de passer par la case restylage. Et quel restylage ! C'est bien simple, la nouvelle version n'a plus rien à voir avec la génération précédente. Et d'abord en matière de design. Oubliez les rondeurs caractéristiques, place à un SUV au caractère bien trempé, avec des lignes désormais anguleuses à l'instar de la Citroën ë-C3.

De la même façon, la face avant arbore la même signature lumineuse avec des LED horizontales et verticales, qui sont reliées par un bandeau noir au centre duquel trône le nouveau logo ovale. L'ensemble est surmonté par un capot plat relativement haut, et un bouclier qui arbore les clips décoratifs interchangeables inaugurés sur la Citroën ë-C3. Verticales sur la Citroën ë-C3 Aircross, elles renforcent l'impression de hauteur de la voiture.

Et ce n'est pas tout, la Citroën C3 Aircross qui se décline désormais en essence, hybride et 100 % électrique (une motorisation qui représente 40 % des commandes de Citroën C3 standard), a également bien grossi. Jugez plutôt : 4,39 m de long (+23 cm), 1,79 m de large et 1,66 m de haut, le tout avec un empattement qui gagne 7 cm à 2,67 m. Oui la nouvelle Citroën C3 Aircross (et donc la Citroën ë-C3 Aircross) en impose.

Le même habitacle que la Citroën ë-C3

Avec un empattement de si long, on se doute bien que l'habitabilité sera au rendez-vous. Pour preuve, la Citroën C3 Aircross peut accueillir jusqu'à sept personnes à son bord. Du jamais vu sur le segment. Ainsi, deux sièges sont intégrés dans le coffre, mais avec un plancher peu creusé limitant l'espace disponible pour les jambes.

Réservées aux enfants, ces deux places au troisième rang sont absentes de la Citroën ë-C3 Aircross. Logique, car il faut faire de la place pour la batterie qui prend place dans le plancher de la déclinaison électrique. Cette dernière peut ainsi offrir un coffre d'une capacité de 460 litres, tandis que les places arrière profitent d'un espace généreux tant au niveau des genoux que de la garde au toit.

Comme il se doit, nous avons soulevé le capot pour voir ce qui se cache dessous. Pas de chance, il n'y a pas de frunk pour ranger les câbles de recharge à l'avant de la Citroën ë-C3 Aircross. Ces derniers prendront donc place sous le plancher à deux positions du coffre à l'arrière.

Fidèle à son habitude, le constructeur insiste sur le confort de sa nouvelle ë-C3 Aircross. Il faut dire qu'elle dispose elle aussi des sièges Advanced Comfort qui lui confèrent une ambiance très lounge tout en intégrant 15 mm de mousse en plus. La Citroën ë-C3 Aircross est également le tout premier SUV du segment B à disposer des suspensions Advanced Comfort avec les butées hydrauliques qui avaient fini de nous convaincre lors de notre essai de la Citroën ë-C3 et de la ë-C4.

Par ailleurs, côté présentation, l'habitacle de la Citroën ë-C3 Aircross est la copie conforme de celui de la Citroën ë-C3. On retrouve les plastiques durs en abondance, notamment sur les parties basses, qui sont désormais la norme à ce niveau de prix. Pour autant le constructeur a eu la bonne idée de conserver l'habillage en tissu mesh de la planche de bord, ou encore les inserts en similicuir, notamment au niveau des appuis-coude. Ces derniers arborent une étiquette avec des messages courts différents pour renforcer le côté cool de la voiture (“Feel good”, “Be Happy”, “Have fun”, etc.).

Les rangements ne manquent pas non plus aussi bien aux places avant qu'à l'arrière. Outre les différents vide-poches et autres aumônières, l'arrière des sièges avant, qui est habillé de tissu, dispose même d'une petite pochette afin de ranger un smartphone.

À propos de smartphone, la Citroën ë-C3 Aircross peut être équipée d'un berceau de recharge sans fil au niveau de la console centrale, tandis qu'un port USB type C est intégré sur la planche de bord à droite de l'écran. Les passagers assis à l'arrière n'ont pas été oubliés, avec deux ports USB toujours type C à l'extrémité arrière de la console centrale. Notez qu'une prise allume-cigare (12 V) est également présente juste en dessous.

Les allergiques au tout tactile seront ravis de trouver les commandes physiques de la climatisation manuelle de série, juste en dessous des traditionnelles buses d'aération.

La planche de bord confère elle aussi cette sensation d'espace à la Citroën ë-C3 Aircross avec ses deux niveaux. L'écran couleur tactile de 10,25 pouces est repris de la ë-C3, avec une interface toujours aussi basique, mais qui a l'avantage d'être simple à utiliser et vraiment efficace.

Cinq icônes sont affichées en permanence sur le côté gauche qui donne accès à la page d'accueil, à la musique, aux télécommunications, les réglages et le GPS. Si ce dernier ne propose pas les raffinements des meilleurs logiciels en la matière, il est toujours possible d'utiliser Google Maps et consorts via Android Auto ou Apple CarPlay. Nous avons pu utiliser ce dernier lors de notre essai de la Citroën ë-C3 Aircross, en profitant de pratiquement toute la largeur de l'écran tactile.

Notre Citroën ë-C3 Aircross en finition haute “Max” était équipée de capteurs, mais aussi de caméras à l'avant et à l'arrière de série. Pas forcément inutile sur un véhicule de ce gabarit, d'autant que l'affichage est de qualité malgré une légère déformation de l'objectif grand angle.

Toujours aussi petit, le volant à double méplat est agréable et doté de boutons sur chacune des deux branches : la musique et les télécommunications à droite, et les aides à la conduite à gauche. Simple, mais efficace là encore. Avantage de ce petit volant, il libère la vue avant et permet de profiter de l'astucieux écran dédié à l'instrumentation de la voiture. Ou plutôt du petit afficheur qui est discrètement intégré au pied du pare-brise.

Par ailleurs, plutôt que de supprimer totalement l'instrumentation derrière le volant, comme c'est de plus en plus la tendance sur le segment de l'électrique, Citroën propose un afficheur plutôt discret loin devant le conducteur, qui est intégré sur le niveau supérieur du tableau de bord.

Sont affichées la vitesse de la Citroën ë-C3 Aircross bien sûr, le niveau de la batterie en pourcentage et sous forme d'une jauge à bâtons, le mode de conduite sélectionné, l'autonomie restante en kilomètres, la limitation de vitesse actuelle et la température extérieure.

La partie droite de cet afficheur peut être personnalisée pour afficher l'odomètre, les trips ou encore une jauge de puissance/récupération. En revanche, point d'informations sur la consommation moyenne pour les amateurs d'écoconduite.

Enfin, s'il n'y a rien d'étonnant à ne pas trouver de poignées affleurantes à ce niveau de prix, utiliser une bonne vieille clef physique pour l'ouvrir et la démarrer à quelque chose d'anachronique sur une voiture électrique de dernière génération. Ceci étant, Citroën a prévu un accès sans clef sur la future version grande autonomie BEV400 en finition Max de la ë-C3 Aircross.

Jusqu'à 306 km d'autonomie pour la Citroën ë-C3 Aircross (pour le moment)

Sans surprise, la Citroën ë-C3 Aircross repose sur la même plateforme que la Citroën ë-C3. Le constructeur annonce donc des caractéristiques similaires avec un moteur électrique de 113 ch (83 kW), qui est associé à une batterie LFP (lithium fer phosphate) d'une capacité de 44 kWh. Ainsi équipée, la Citroën ë-C3 Aircross est censée parcourir jusqu'à 306 km en cycle mixte contre 326 km pour une Citroën ë-C3 à peine plus aérodynamique. Comme on l'a mentionné un peu plus haut, une version grande autonomie sera lancée plus tard dans l'année. Avec sa batterie de 54 kWh, elle promet jusqu'à 400 km d'autonomie WLTP.

En matière de recharge, la Citroën ë-C3 Aircross accepte une puissance maximale de 100 kW. De quoi passer de 20 % à 80 % de batterie en 26 minutes sur une borne de recharge en courant continu (DC). Enfin, un chargeur de 11 kW est embarqué pour la recharge sur les Wallbox. Là encore, c'est identique à la Citroën ë-C3 classique.

Au volant de la Citroën ë-C3 Aircross

Citroën nous avait annoncé un confort sans pareil à bord de la ë-C3 Aircross, et la promesse est tenue. Les sièges Advanced Comfort se montrent accueillants à défaut d'offrir un maintien latéral aussi efficace que sur la ë-C4. Dans tous les cas, on enchaîne les kilomètres sans déplaisir, tout du moins jusqu'à ce qu'il faille sortir pour recharger la batterie lors des longs trajets par exemple.

Les sièges sont associés à l'excellent système de suspension à butées hydrauliques. Bien qu'encore un peu ferme, plateforme électrique oblige, il permet tout de même de se jouer des ralentisseurs qui pullulent dans les rues de Sitges en Espagne où s'est déroulé cet essai hivernal. Vraiment à l'aise en ville, la Citroën ë-C3 Aircross se fait agile, profitant notamment de son court rayon de braquage. Dommage que la conduite à une pédale ne soit pas disponible. Au lieu de ça, la Citroën ë-C3 Aircross propose un léger freinage régénératif en mode D, qui peut être encore plus faible en passant en mode C qui s'apparente à une légère conduite en roue libre. Soit l'inverse de ce à quoi nous sommes habitués en général (roue libre en D et freinage régénératif plus appuyé en B).

Par ailleurs, bien que modestes pour un véhicule de ce gabarit, les 113 ch de la motorisation électrique s'avèrent amplement suffisants. Les performances sont très correctes, et on n'hésite pas à dépasser dans des conditions autrement plus difficiles avec une version thermique, par exemple en côte alors que nous parcourons les reliefs aux environs de Sitges.

Sur voies rapides, la Citroën ë-C3 Aircross se fait plus bruyante, la faute aux bruits d'air, notamment au niveau des rétroviseurs à partir de 110 km/h. De la même façon, certains raffinements tels que le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistant au maintien dans la voie sont aux abonnés absents. Il faudra donc se contenter du simple régulateur de vitesse doublé d'un limiteur de vitesse, ainsi que d'un système basique d'alerte de franchissement de ligne.

Enfin, impossible de connaître la consommation moyenne lors de notre essai, la Citroën ë-C3 Aircross n'affichant pas l'information sur son ordinateur de bord. Étrange quand on sait qu'elle est pourtant bien disponible sur la Citroën ë-C3. Quoiqu'il en soit, nous avons parcouru une boucle de 77 km avec une très courte portion de voie rapide, mais un dénivelé positif conséquent par la suite. Le tout par une température de 13°C.

Au départ, l'ordinateur de bord de la voiture indiquait 68 % de batterie soit 189 km d'autonomie environ. Pour autant, il ne restera que 33 % à l'arrivée, soit 72 km environ. Nous avons donc perdu environ 117 km d'autonomie pour un parcours de 77 km. La faute selon nous en partie à la régénération au freinage. Relativement faible, celle-ci n'a semble-t-il pas permis de compenser la surconsommation à la montée au moment de la descente. Un essai plus long permettra d'approfondir la question de l'autonomie, même si nous n'irons pas parier que la Citroën ë-C3 Aircross puisse assurer plus de 200 km d'autonomie à 130 km/h sur autoroute, en particulier en hiver.

Prix et finitions de la Citroën ë-C3 Aircross

Éligible au bonus écologique, la Citroën ë-C3 Aircross est proposée à partir de 27 400 euros. Ainsi, le constructeur français poursuit la stratégie inaugurée avec la ë-C3, pour faire de ce nouveau modèle le SUV électrique le plus abordable du marché. La concurrence n'a qu'à bien se tenir, qu'il s'agisse du vieillissant MG ZS EV qui est affiché à partir de 33 990 euros, ou du tout récent Skoda Elroq qui début à 33 300 euros. Lui aussi bien équipé, ce dernier dispose notamment d'une batterie de 52 kWh et promet jusqu'à 374 km d'autonomie.

La gamme de la Citroën ë-C3 Aircross est construite suivant trois niveaux de finition You, Plus et Max, cette dernière équipant le modèle que nous avons essayé. La finition You comprend entre autres des jantes en acier de 16 pouces, la climatisation manuelle et les suspensions Advanced Comfort. Notez qu'une préparation pour smartphone est prévue en l'absence de l'écran tactile d'infodivertissement de 10,25 pouces. Ce dernier est disponible à partir du niveau Plus à partir de 29 800 euros. Il ajoute aussi des jantes de 17 pouces, les sièges Advanced Comfort, la climatisation automatique, la caméra arrière et les vitres électriques à l'arrière. Le pare-brise et le volant chauffants sont disponibles en option à partir de ce niveau de finition. Enfin, la version Max représente le haut de gamme 31 600 euros. Elle dispose des jantes en alliage de 17 pouces, du toit bi ton, du système de navigation aussi basique soit-il, de la recharge sans fil du smartphone, des capteurs de stationnement à l'avant et de la surveillance des angles morts.

Dernier détail et non des moindres, la Citroën ë-C3 Aircross est assortie d'une garantie constructeur de 8 ans.