Dacia ressuscite sa citadine électrique à petit prix et révèle enfin son vrai visage

Dacia s'apprête à renouveler sa citadine électrique la plus abordable. Le constructeur a tranché sur son nom et garde finalement celui de Spring. La marque en profite pour dévoiler une première image du modèle.

Le marché des petites voitures électriques abordables se densifie en Europe. Les constructeurs cherchent désormais à proposer des modèles compacts sous la barre symbolique des 20 000 euros. La fabrication sur le continent devient un argument clé pour profiter des aides à l'achat. Dès le début de l'année, la future citadine de Dacia s'annonçait moins chère que la Renault Twingo, un positionnement agressif sur un segment très convoité.

La marque roumaine officialise aujourd'hui un détail très attendu autour de cette nouvelle génération. Beaucoup imaginaient une appellation inédite, et le nom « Evader » avait notamment circulé ces dernières semaines. Le constructeur a finalement préféré conserver une étiquette déjà bien installée auprès du public. Cette petite électrique reprend aussi la base technique de la Twingo. La déclinaison la plus accessible de cette compacte au losange surprenait récemment par son riche niveau d'équipement de série.

La Dacia Spring passe sous les 15 000 euros en quittant la Chine pour l'Europe

La remplaçante de la citadine de Dacia conservera donc le nom de Spring. Le choix se comprend, puisque le modèle s'est écoulé à plus de 210 000 exemplaires sur le continent en cinq ans. Lancée en 2021 à 16 990 euros, la première version avait cassé les prix du marché électrique. Sa carrière française a toutefois été freinée par la perte du bonus écologique. Produite en Chine, elle avait échoué à décrocher le précieux éco-score réservé aux meilleures aides.

La Dacia Spring de seconde génération échappera à cet écueil grâce à son assemblage européen, aux côtés de la Twingo. Le constructeur l'a conçue en un temps record, moins d'un an et demi, en reprenant la plateforme de la Renault. La citadine misera néanmoins sur un look anguleux façon mini-SUV, loin du néo-rétro de sa cousine. Sa fiche technique reste mystérieuse, mais sa batterie LFP pourrait s'avérer un peu plus petite. La marque promet un tarif sous les 18 000 euros, soit moins de 15 000 euros une fois la prime CEE déduite. Le modèle sera dévoilé en avant-première au Mondial de l'Automobile en octobre.