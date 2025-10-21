Gemini Live : cette fonctionnalité audio super pratique tant attendue pourrait bientôt débarquer

La firme de Mountain View poursuit le développement de Gemini Live. Après avoir renforcé ses liens avec d'autres applications Google, l'avoir doté de sous-titres en direct et l'avoir équipé de nouvelles fonctionnalités de partage de caméra, l'entreprise pourrait bientôt y déployer une fonction audio bien pratique réclamée depuis longtemps par les utilisateurs.

Gemini Live est la version conversationnelle de l'assistant IA de Google : elle prend en charge les commandes vocales et on peut discuter avec elle en continu. Depuis sa sortie cette année sur Android et iPhone, la firme de Mountain View ne cesse de l’améliorer afin de la rendre toujours plus utile et complète. Elle a renforcé son lien avec les autres applications de Google, a doté le partage de caméra de nouvelles fonctionnalités, et elle préparerait une nouveauté basée sur Maps.

Google ne compte pas s’arrêter là et semble même prêt à écouter les utilisateurs. En effet, un nouveau bouton qui correspond exactement à une demande formulée depuis longtemps par ces derniers a été repéré dans la dernière version de l’application Google (version 16.42.61.sa.arm64).

Gemini Live : Google prépare l’ajout d’une option très demandée par les utilisateurs

Google planche sur une nouvelle option pour la version conversationnelle de son assistant IA. Cette nouveauté se manifesterait sous la forme d’un bouton « muet ». Il permettrait de désactiver votre micro lors d’une conversation avec Gemini Live, tout en continuant à entendre ses réponses. Ensuite, le micro pourrait être réactivé à tout moment. Nos confrères d’Android Authority ont réussi à activer ce bouton et ont remarqué qu’il apparaissait aussi bien dans l’application que dans les notifications de Gemini Live.

Cette option s’avérerait bien pratique, surtout lorsqu’on se trouve dans un environnement bruyant. En effet, Gemini Live peut capter des sons ambiants et les interpréter – à tort – comme des commandes vocales. Ce bouton inédit pourrait remplacer l’actuel bouton pause/reprise, qui suspend toute interaction.

C’est une évolution plutôt logique et utile qui s’inscrit dans la volonté de Google de faire de Gemini Live un outil conversationnel toujours plus fluide et complet. Surtout, elle rejoint les nouveautés de cette année 2025, comme celles évoquées plus haut auxquelles s’ajoutent notamment les sous-titres en direct.