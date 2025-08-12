Cette fonctionnalité IA très utile débarque dans Google Docs sur Android, mais cette condition fait grincer des dents

Google poursuit le déploiement de Gemini dans ses applications mobiles. Après la génération de résumés ou de textes, l’IA peut désormais aussi générer des images dans Google Docs sur Android.

L’intelligence artificielle est en passe de devenir omniprésente, et Google n’est pas étranger à cela. La firme de Mountain View accélère l’implémentation de son IA maison, Gemini, au sein de ses services et met désormais l’accent sur ses applications mobiles.

Et c’est Google Docs sur Android qui semble avoir les faveurs de la firme ces derniers temps. Alors que le nouveau design Material 3 Expressive vient d’arriver dans l'application, l’entreprise l’a aussi dotée de Gemini, afin de faire gagner du temps aux utilisateurs en générant des résumés et des textes. Mais le déploiement de Gemini ne s’arrête pas là : vous pouvez désormais générer des images grâce à l’IA, directement dans l’application mobile Google Docs.

La génération d’images débarque dans Google Docs sur Android, mais pas pour tout le monde

La génération d’images par IA est l’un des chevaux de bataille de Google, et l’entreprise compte bien l’intégrer à son service Google Docs. L’entreprise a d’abord doté Docs d’un outil d’IA pour générer des images de couverture, il y a plus d’un an, comme le rappelle Android Authority. Puis grâce à Gemini et Imagen, la firme de Mountain View a rendu possible la génération d’images à insérer directement dans vos documents. Jusqu’ici, cette fonctionnalité était exclusive aux ordinateurs. Ce temps est aujourd’hui révolu, Google annonçant son extension à l’application mobile.

Cette extension de la fonctionnalité au-delà du bureau n’a été annoncée que le 11 août, mais d’après Google, elle était déjà disponible pour certains dès le 8. L’entreprise compte la proposer d’ici deux semaines à tous ceux qui y sont éligibles. « Éligibles », oui, puisqu’à moins d’être utilisateur Business ou Gemini Education, cette option dopée à l’IA sera réservée aux clients des forfaits premium AI Pro (que vous possédez peut-être déjà si vous avez acheté un Pixel 9) et AI Ultra. Comme souvent, Google améliore son assistant IA et le déploie afin de faciliter la vie de ses utilisateurs, mais ces évolutions ne concernent que rarement les propriétaires d’un compte Google gratuit.