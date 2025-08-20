Pas envie de lire ce long document Google Docs ? Vous allez bientôt pouvoir l’écouter

Google ajoute une nouvelle fonctionnalité IA dans Google Docs. Elle se sert de Gemini pour lire à voix haute les fichiers texte de la plateforme. Voici comment ça va fonctionner.

Suivant les cas et les personnes, lire un document dans sa tête n'est pas la meilleure solution pour le comprendre. Certains préfèrent l'entendre. Si c'est vous qui l'avez écrit, c'est également un très bon moyen de repérer des éventuels erreurs et vérifier que le texte “sonne bien”. Bientôt, vous allez pouvoir faire ça sans ouvrir la bouche. Rien à voir avec le ventriloquisme, mais plutôt avec l'intelligence artificielle Gemini.

Google annonce l'arrivée de la lecture à voix haute de vos fichiers Docs par l'IA. Ce n'est pas la même chose que l'option qui transforme vos textes en podcast. Ici il s'agit bien d'une simple lecture de bout-en-bout, sans effet de mise en scène et sans modifier le contenu de l'écrit.

L'IA Gemini va pouvoir lire vos fichiers Google Docs à voix haute

L'activation de l'option est on ne peut plus simple. Dans un fichier Google Docs, cliquez sur Outils puis Audio et Lire cet onglet (la traduction française définitive peut changer d'ici son déploiement). Un mini-lecteur apparaît sur la page sous la forme d'une “pilule”, un rectangle aux bords arrondis. Il affiche entre autres la durée de la lecture. Déplaçable n'importe où, il permet aussi de changer la voix chargée de lire le texte ainsi que la vitesse de cette dernière.

Vous pouvez également insérer vous-même un lecteur là où se trouve votre curseur en allant dans Insertion > Bouton Audio > Écouter l'onglet. Pratique dans le cadre d'un document partagé par exemple. Le bouton ainsi créé est personnalisable. Il est possible de changer son label, sa couleur et sa taille. Le déploiement de la fonctionnalité sera terminée aux alentours du 28 août. Google précise qu'elle est pour l'instant disponible sur le Web, en anglais uniquement, et seulement si vous avez l'un des abonnements suivants :