Google Docs : la version Android va bientôt intégrer cette fonction IA bien pratique qui va vous faire gagner un temps précieux

Si les versions web et mobiles des applications Google proposent généralement les mêmes fonctionnalités, il arrive que quelques différences se glissent entre les deux. Ainsi, la version web de Google Docs proposent depuis un certain temps une fonctionnalité IA qui facilite grandement la vie des utilisateurs – sauf s'ils se trouvent sur smartphone. Cela ne devrait pas tarder à changer.

Vous reprendrez bien un peu de Google qui ajoute des fonctionnalités IA à la moindre occasion dans ses applications. Puisque l'on n'aurait pas assez de place pour citer toutes ces intégrations dans cet article, concentrons-nous sur Google Docs. Ne serait-ce que cet été, la firme de Moutain View à intégrer Gemini de deux manières différentes à son éditeur de texte dans le cloud. Depuis quelques semaines, il est notamment possible de générer des images directement dans un document.

Pour ceux qui souhaitent gagner du temps, il est également possible depuis peu de faire lire un document à Gemini. C'est d'ailleurs à ces derniers auxquels pensent Google dans la prochaine fonctionnalité qui devraient l'application. Plus précisément, la firme compte faire en sorte que la version Android de Docs rattrape son retard sur la version web. En effet, cette dernière dispose depuis un certain temps dans l'option M'aider à écrire, qui n'est pas encore disponible sur Android.

Google Docs va bientôt proposer cette fonctionnalité IA bien pratique sur Android

M'aider à écrire est une fonctionnalité basée sur Gemini reposant sur la base d'un prompt. Concrètement, il est possible d'indiquer via un court texte à Google Docs ce que l'on souhaite écrire, et l'application se charge de le faire à votre place. Mais celle-ci est uniquement disponible sur la version web, alors qu'elle s'avéverait particulièrement pratique sur Android, une plateforme où il est nécessairement plus contraignant d'écrire de longs textes.

Mais cette absence pourrait bientôt arriver à son terme. D'après Android Authority, Google s'apprête à ajouter M'aider à écrire à la version Android de Google Docs. Il est d'ores et déjà possible de faire apparaître le bouton dans l'application dans sa version 1.25.401.00.90, mais celui-ci n'a pas l'air de faire quoi que ce soit pour le moment. Reste qu'il s'agit d'un bon indicateur sur l'arrivée prochaine de la fonctionnalité.

