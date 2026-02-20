Des ex-ingénieurs Tesla lancent Fort, un bracelet fitness plus précis que ses rivaux

Un nouveau bracelet connecté veut changer le suivi sportif. Développé par d’anciens ingénieurs Tesla, il promet une précision inédite en musculation. Fort affirme reconnaître automatiquement plus de 50 exercices sans aucune manipulation.

fort band hero

Les bracelets connectés gagnent du terrain face aux montres, souvent plus chères et plus encombrantes. Des modèles comme le Xiaomi Smart Band 10, que nous avons récemment testé, montrent que le grand public recherche des appareils simples et abordables. Proposé autour de 50 euros, il offre un écran plus grand, un suivi sportif fiable et une autonomie solide. Ce segment séduit par son équilibre entre prix et fonctionnalités.

Le marché évolue aussi vers des formats plus discrets. Garmin prépare par exemple le Cirqa, un bracelet sans écran aperçu brièvement sur son site officiel. D’autres acteurs misent sur un suivi passif centré sur la santé et la récupération. Dans ce contexte concurrentiel, une nouvelle marque entend se démarquer par la précision des données en musculation.

Le bracelet connecté Fort promet de reconnaître automatiquement plus de 50 exercices en musculation

Fort est un bracelet connecté développé par d’anciens ingénieurs de Tesla. Selon son fabricant, il serait le premier wearable capable d’identifier automatiquement plus de 50 exercices de renforcement musculaire. L’utilisateur n’a pas besoin de lancer une séance dans une application ni d’appuyer sur un bouton. Tant que le bracelet est porté au poignet, chaque mouvement est analysé.

L’appareil combine un capteur de fréquence cardiaque et des capteurs de mouvement. Les données sont traitées par des algorithmes avancés capables de distinguer des exercices comme les squats, les pompes ou les abdominaux. L’application mobile associée affiche le nombre exact de répétitions et suit la progression hebdomadaire. Elle met aussi en évidence les groupes musculaires moins sollicités.

Fort ne se limite pas à la musculation. Il assure également le suivi des activités cardio, du sommeil et du niveau de stress. Le bracelet pèse 30 grammes et promet une autonomie d’environ sept jours. Il sera commercialisé à partir du troisième trimestre 2026, d’abord aux États-Unis. Son prix est fixé à 289 dollars, soit environ 270 euros. Aucune date de lancement en France n’a encore été annoncée. Plusieurs coloris sont prévus, dont noir, argent et or, avec des bracelets interchangeables pour personnaliser le design.


