L’application Fitbit a disparu, remplacée par Google Health et il en va de même pour la page web de la communauté. Mais alors que Google avait déclaré que les anciennes discussions seraient accessibles en lecture seule, on peut se demander si la firme de Mountain View n’a pas changé son fusil d’épaule.

C’est acté : depuis le 19 mai 2026, l’application Fitbit a disparu au profit de Google Health. Le nom de la marque rachetée par la firme de Mountain View en 2019 lui survit néanmoins, conservé pour baptiser les produits – en témoigne le lancement imminent du Fitbit Air, un bracelet sans écran pensé pour ceux désirant s’affranchir des contraintes induites par le port d’une montre connectée.

Mais tout ne se joue pas uniquement au niveau de l’application qui a été entièrement repensée – jusqu’à inclure, dans l’abonnement Google Health Premium, un coach IA capable d’offrir un accompagnement personnalisé. En effet, la page web de la communauté Fitbit a elle aussi été absorbée par la communauté Google Health. Mais la migration n’est pas aussi fluide que promise.

Où est passée la Communauté Fitbit censée être intégrée à la Communauté Google Health ?

Aujourd’hui, si vous recherchez « Fitbit communauté » dans votre navigateur et sélectionnez l’un des premiers liens correspondant à votre requête, l’ancienne page de la communauté Fitbit charge avant que vous ne soyez (presque instantanément) redirigé vers la page de la Communauté Google Health – hébergée par la page d’Aide dédiée à l’écosystème de santé du géant de la tech.

Cette page comporte plusieurs catégories de forums d’aide (qui correspondent en réalité aux produits de cet écosystème) pour guider les utilisateurs : Google Health App, Google Fitbit Air, Charge ou Inspire Trackers, Versa ou Sense Smartwatches, Ace & Family Acounts, Third-Party Integrations … Mais, comme l'a remarqué Android Authority, un élément majeur manque à l’appel : les anciennes discussions du forum Fitbit.

Pourtant, Google avait initialement annoncé que les contenus de l’ancienne Communauté Fitbit – « officiellement la Communauté Google Health désormais » – seraient disponibles en mode « lecture seule ». Concrètement, même si les utilisateurs ne pouvaient plus interagir, ils étaient censés pouvoir consulter les anciennes discussions.

Mais, pour le moment en tout cas, ce n’est pas le cas – et le message n’est plus disponible, la direction vers la Communauté Google Health étant (là encore) quasi instantanée. Il s’agit pourtant d’une ressource communautaire forgée au fil des ans par les utilisateurs, qui continuaient de recourir aux vieilles publications de dépannage, d’assistance et de conseils. Simple délai de portage ou décision délibérée ? Affaire à suivre…