Voici comment le Fitbit Air veut convaincre ceux que les montres connectées ont toujours rebutés

Les montres connectées ne conviennent pas à tout le monde. Google l'a bien compris et lance le Fitbit Air, un bracelet sans écran pensé pour un suivi santé complet sans les contraintes habituelles. Le résultat est aussi minimaliste qu'ambitieux.

Le marché des bracelets connectés a connu une transformation profonde ces dernières années. Les appareils se sont enrichis en fonctionnalités, en capteurs et parfois en complexité. La migration des comptes Fitbit vers Google, en cours depuis quelques semaines, traduit ce glissement. Pour la marque, ce mouvement s'inscrit dans une stratégie plus large depuis son rachat par la firme en 2019.

Jusqu'ici, la gamme Fitbit proposait des trackers avec écran, comme le Charge 6. Google franchit aujourd'hui une étape différente avec le Fitbit Air, un bracelet sans écran qui vise un public plus large. Notre guide des meilleurs bracelets connectés Fitbit présente les modèles disponibles pour mieux situer ce nouveau venu dans la gamme.

Le Fitbit Air surveille votre santé 7 jours sans recharge dans le tracker le plus petit de Google

Google présente le Fitbit Air comme son plus petit tracker de fréquence cardiaque. Malgré son gabarit réduit, le bracelet embarque un suivi complet. Il mesure la fréquence cardiaque en continu et détecte les irrégularités avec alertes de fibrillation auriculaire. Il surveille aussi le taux d'oxygène dans le sang et analyse les phases de sommeil. Le Fitbit Air détecte automatiquement les entraînements et fournit un récapitulatif après chaque séance. Un retour haptique gère les réveils, les notifications et l'alerte de batterie faible.

L'autonomie atteint 7 jours et la recharge rapide permet de récupérer une journée d'utilisation en seulement 5 minutes. Le tracker est compatible Android 11 et iOS 16.4 ou versions ultérieures. Le bracelet se détache en secondes pour changer de style, parmi trois options adaptées à chaque occasion. Google lance également une édition spéciale conçue avec le basketteur américain Stephen Curry, disponible le 26 mai aux États-Unis.

Le Fitbit Air est disponible en précommande dès aujourd'hui à 99,99 €. Son achat inclut trois mois d'abonnement à Google Health Premium, le service de coaching santé personnalisé de la firme. L'édition Stephen Curry est affichée à 129,99 $ (environ 120 €). Google vise les utilisateurs qui rechignaient à porter une montre connectée, mais souhaitent un suivi santé sérieux.