Ce bracelet sans écran de Garmin vient d’être confirmé par une découverte inattendue

Garmin prépare un bracelet connecté sans écran et les indices s'accumulent. Après une fuite sur son propre site, une nouvelle découverte confirme que le projet avance. Le lancement du CIRQA se rapproche.

Garmin Vivoactive 5

Les bracelets sans écran séduisent de plus en plus d'utilisateurs. Des marques comme Whoop, Amazfit ou Polar ont popularisé ce format minimaliste. L'idée est de suivre le sommeil et la récupération sans distraction. Ces appareils misent sur la collecte passive de données plutôt que sur l'affichage permanent d'informations. Face à ce segment en pleine croissance, les grands fabricants de montres connectées cherchent à se positionner. Garmin avait déjà laissé échapper l'existence de son bracelet CIRQA en janvier dernier, quand une page produit avait brièvement été mise en ligne sur son site officiel avant d'être supprimée.

Ce n'était visiblement pas un simple accident. La firme américaine continue de préparer discrètement son entrée sur ce marché. Garmin est surtout connue pour ses montres GPS dédiées au sport. Avec le CIRQA, elle cherche à séduire un public plus large avec un format sans écran. Une nouvelle découverte vient confirmer que le projet avance bel et bien vers un lancement commercial.

Sur le même sujet – Ne croyez pas aux promesses d’étanchéité des montres connectées, ces images le prouvent

Le bracelet connecté sans écran Garmin CIRQA confirmé par un dépôt de marque officiel

Selon le site spécialisé Gadgets & Wearables, Garmin a déposé le nom CIRQA auprès de l'office américain des marques, l'USPTO, le 25 février dernier. Ce type de dépôt dit “d'intention d'utilisation” est un signal fort. Il signifie que la marque prépare activement un produit à commercialiser. La description officielle évoque des capteurs portés au poignet. Ils servent à mesurer les paramètres physiques, les signaux biologiques et la récupération après un effort. Un profil qui correspond parfaitement à un bracelet de suivi santé sans écran.

La fuite de janvier avait déjà montré le CIRQA en deux tailles et deux coloris. Noir et gris French Gray étaient les options affichées, avec une sortie envisagée pour le printemps ou l'été 2026. Ce dépôt de marque renforce cette hypothèse. Garmin ne s'est pas encore exprimé officiellement sur le sujet. La marque reste silencieuse malgré les multiples indices qui s'accumulent.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Samsung lance le Galaxy A57 avec 120 € de réduction et une série de bonus

Le Galaxy A57 5G est enfin disponible en France. Pour marquer le coup, Samsung ne fait pas les choses à moitié : 120 € de remise immédiate sur la version…

Les ventes de Samsung et Xiaomi dégringolent, Google et Nothing en grande forme

Les smartphones Pixel et Nothing se vendent de mieux en mieux, tandis que les ventes de Xiaomi plongent. Samsung, Oppo et Vivo ne sont pas en forme non plus. Le…

Installez la mise à jour iOS 26.4.1 sur votre iPhone, elle répare ce bug bien embêtant

Apple a déployé la mise à jour vers iOS 26.4.1. Cette version corrige un problème empêchant la synchronisation des données de certaines apps via iCloud. Il y a deux semaines,…

Windows 11 : Microsoft explique comment il a redesigné le menu Démarrer

Microsoft revient sur les étapes de conception du nouveau menu Démarrer de Windows 11. De nombreux prototypes ont vu le jour avant d’arriver au résultat actuel. Le menu Démarrer est…

Sony, Samsung, Bose : Boulanger brade le son et les TV avec des offres choc à saisir ce week-end

Boulanger lance une nouvelle salve de promotions à durée limitée sur l’audio et les TV. Pour ces ventes flash, l’enseigne propose trois codes promo par palier en fonction du montant…

Samsung TQ55QN77F : avec 150 € de réduction, la TV NeoQLED passe à petit prix, vite !

Alors qu’elle est déjà en promotion, la TV NeoQLED Samsung TQ55QN77F est encore moins chère durant la vente flash Boulanger. Normalement en vente à 749 €, vous pouvez vous l’offrir…

JBL Tune 245 NC : des écouteurs sans fil avec réduction de bruit active à moins de 50 €, vite !

Vous cherchez désespérément des écouteurs sans fil pas chers avec un bon son et la réduction de bruit active ? Vous pensiez que c’était mission impossible ? Détrompez-vous ! Sur…

Ce rapport sans appel explique pourquoi l’IA en entreprise ne fonctionne pas vraiment

L’IA progresse, mais son adoption en entreprise reste un échec pour beaucoup. Un rapport pointe des lacunes profondes que l’argent seul ne peut pas résoudre. Les salariés en paient le…

IA

Amazon Luna, c’est (presque) fini : après Google Stadia, un autre “Netflix du jeu vidéo” se meurt

Amazon annonce de nombreux changements sur sa plateforme de cloud gaming Luna. Celle-ci perd de nombreuses fonctionnalités et perd presque tout son intérêt, signant une lente mort. En novembre 2023,…

C’est la pluie d’étoiles filantes à ne pas manquer en avril : voici quand et comment admirer les Lyrides en 2026

Avis à tous les amoureux de spectacles que nous offre à contempler la voûte céleste, les nuits qui raccourcissent inéluctablement ne vous empêcheront pas d’admirer la tête d’affiche de ce mois…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.