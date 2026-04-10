Ce bracelet sans écran de Garmin vient d’être confirmé par une découverte inattendue

Garmin prépare un bracelet connecté sans écran et les indices s'accumulent. Après une fuite sur son propre site, une nouvelle découverte confirme que le projet avance. Le lancement du CIRQA se rapproche.

Les bracelets sans écran séduisent de plus en plus d'utilisateurs. Des marques comme Whoop, Amazfit ou Polar ont popularisé ce format minimaliste. L'idée est de suivre le sommeil et la récupération sans distraction. Ces appareils misent sur la collecte passive de données plutôt que sur l'affichage permanent d'informations. Face à ce segment en pleine croissance, les grands fabricants de montres connectées cherchent à se positionner. Garmin avait déjà laissé échapper l'existence de son bracelet CIRQA en janvier dernier, quand une page produit avait brièvement été mise en ligne sur son site officiel avant d'être supprimée.

Ce n'était visiblement pas un simple accident. La firme américaine continue de préparer discrètement son entrée sur ce marché. Garmin est surtout connue pour ses montres GPS dédiées au sport. Avec le CIRQA, elle cherche à séduire un public plus large avec un format sans écran. Une nouvelle découverte vient confirmer que le projet avance bel et bien vers un lancement commercial.

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Le bracelet connecté sans écran Garmin CIRQA confirmé par un dépôt de marque officiel

Selon le site spécialisé Gadgets & Wearables, Garmin a déposé le nom CIRQA auprès de l'office américain des marques, l'USPTO, le 25 février dernier. Ce type de dépôt dit “d'intention d'utilisation” est un signal fort. Il signifie que la marque prépare activement un produit à commercialiser. La description officielle évoque des capteurs portés au poignet. Ils servent à mesurer les paramètres physiques, les signaux biologiques et la récupération après un effort. Un profil qui correspond parfaitement à un bracelet de suivi santé sans écran.

La fuite de janvier avait déjà montré le CIRQA en deux tailles et deux coloris. Noir et gris French Gray étaient les options affichées, avec une sortie envisagée pour le printemps ou l'été 2026. Ce dépôt de marque renforce cette hypothèse. Garmin ne s'est pas encore exprimé officiellement sur le sujet. La marque reste silencieuse malgré les multiples indices qui s'accumulent.