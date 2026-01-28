Garmin dévoile accidentellement Cirqa, son premier bracelet connecté sans écran

Garmin s’apprête à entrer sur un marché très convoité. Un bracelet connecté inédit a brièvement été aperçu sur son site officiel. Baptisé Cirqa, il intrigue par son format discret et son absence d’écran.

Les bracelets connectés connaissent un succès grandissant face aux montres, souvent plus encombrantes et onéreuses. Ces objets discrets suivent l’activité quotidienne, surveillent le sommeil ou la fréquence cardiaque, sans forcément afficher de notifications. Des marques comme Xiaomi l’ont bien compris, avec des modèles comme le Smart Band 10, que nous avons récemment testé. D’autres, comme Amazon, explorent des concepts plus inattendus, à l’image du bracelet Bee, sans écran lui aussi, mais capable d’écouter et retranscrire vocalement les commandes. Un fonctionnement qui pose néanmoins des questions sur la vie privée.

Dans ce contexte, Garmin semble vouloir s’attaquer à ce nouveau segment. Connu pour ses montres GPS et ses appareils dédiés au sport, le fabricant prépare un bracelet connecté inédit. Baptisé Cirqa, il a brièvement fait son apparition sur le site officiel de la marque avant d’être rapidement retiré. Ce produit marque une rupture nette avec les montres traditionnelles de la firme, en misant sur la simplicité et la discrétion.

Le bracelet connecté Garmin Cirqa apparaît brièvement sur le site officiel avant d’être retiré

Selon les informations relayées par The5KRunner, le bracelet Garmin Cirqa a été repéré par des utilisateurs sur le site de la marque avant que la page ne soit supprimée. Les captures d’écran montrent un bracelet sans écran. Ce dernier est disponible en deux tailles et deux coloris : noir et gris French Gray. Aucun tarif n’a été mentionné, mais la sortie serait prévue d’ici 4 à 5 mois, soit vers mai ou juin 2026. Le Cirqa semble taillé pour un usage orienté santé et bien-être, avec un format ultraléger.

Avec ce produit, Garmin pourrait vouloir concurrencer directement des modèles comme le Whoop 4.0, connu pour son approche minimaliste du suivi de l’activité. En se passant d’écran, le Cirqa miserait sur la collecte passive de données, à destination des utilisateurs souhaitant un suivi sans distraction. C’est un changement de stratégie notable pour Garmin, qui pourrait ainsi séduire un nouveau public, au-delà des sportifs habituels.