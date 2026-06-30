Si vous possédez ce boîtier Philips Hue, n’installez surtout pas cette mise à jour

Installer une mise à jour relève parfois du pari risqué. Plusieurs utilisateurs de Philips Hue viennent de l'apprendre à leurs dépens. Leur boîtier domotique se transforme en simple presse-papier après l'opération.

Les mises à niveau servent normalement à corriger des bugs gênants et à ajouter des fonctions utiles. La plupart du temps, elles passent inaperçues et améliorent le quotidien des utilisateurs. Le secteur de la domotique en dépend tout particulièrement, tant ces appareils reposent entièrement sur leur firmware. Récemment encore, Apple coupait déjà la maison connectée de tous ceux n'ayant pas mis à jour leur application à temps. Une simple défaillance peut alors tout paralyser d'un seul coup, et laisser une pièce entière plongée dans le noir.

C'est exactement ce qui arrive avec le Philips Hue Bridge Pro, le hub central de la marque néerlandaise. Ce boîtier relie entre eux tous les accessoires de l'écosystème lumineux du domicile. Les ratés de ce genre ne sont pas rares, comme ce bug de Google Home qui affichait les lumières connectées comme hors ligne. Une mise à jour déployée depuis le 4 juin met aujourd'hui certains de ces hubs complètement hors service. Les personnes concernées se retrouvent sans le moindre contrôle sur leur installation lumineuse, du jour au lendemain.

Le Hue Bridge Pro se retrouve bon pour la poubelle à cause d'une simple mise à jour

Selon des signalements partagés sur Reddit, la version logicielle 2071353020 serait à l'origine du problème. Une fois installée, elle rend le Hue Bridge Pro totalement insensible et n'affiche plus qu'un voyant rouge fixe. Même une remise à zéro complète ne parvient pas à relancer le boîtier figé. Les propriétaires touchés n'ont alors d'autre choix que de racheter un nouveau modèle. Philips enquête actuellement sur l'incident après avoir reçu plusieurs plaintes de sa clientèle.

La firme précise que le souci ne frappe pas tout le monde, seuls quelques appareils semblent affectés à ce stade. La prudence reste pourtant de mise tant qu'aucun correctif officiel n'a pour l'instant vu le jour. Mieux vaut repousser l'installation de cette version sur un Hue Bridge Pro encore parfaitement fonctionnel. Ce genre de mésaventure rappelle la fragilité d'une maison entièrement pilotée par un logiciel. Un seul fichier défectueux suffit parfois à plonger tout un foyer entier dans l'obscurité totale.