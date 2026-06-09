Google muscle ses enceintes connectées avec une mise à jour qui mise tout sur Gemini

Google poursuit la montée en puissance de Gemini sur ses appareils connectés. Une nouvelle mise à jour vient enrichir la météo, les médias et les commandes vocales. Les enceintes et écrans Nest gagnent en confort au quotidien.

google nest google home

La maison connectée s'appuie de plus en plus sur l'intelligence artificielle. Gemini remplace progressivement Google Assistant sur ces appareils. Les enceintes et écrans intelligents comprennent depuis mieux les demandes formulées à voix haute. L'objectif affiché est de rendre les échanges plus naturels et mieux adaptés au contexte de chaque foyer. L'assistant maison s'est récemment exporté dans seize nouveaux pays et parle désormais plusieurs langues. La frime continue de l'enrichir pour le rendre toujours plus pratique au fil des versions.

Cette logique se confirme avec un nouveau lot de fonctions. Une fonction repérée plus tôt cette année promettait déjà de mieux interpréter les requêtes complexes. Cette fois, c'est tout l'usage quotidien des appareils Nest qui évolue, de la météo aux loisirs. Le déploiement commence par les utilisateurs inscrits au programme d'accès anticipé.

Google muscle Gemini sur les enceintes et écrans connectés Nest

La mise à jour touche d'abord la météo sur les écrans connectés. Selon Google, Gemini peut désormais afficher des prévisions heure par heure directement sur un écran comme le Nest Hub. La précision des unités de température s'améliore aussi pour coller à chaque région. Un simple geste vocal affiche donc une prévision lisible sans ouvrir la moindre application. L'écran devient également un vrai support vidéo. Il devient possible de lancer à voix haute des clips, des films ou des séries des services de streaming. La recherche sur YouTube fonctionne de la même façon, qu'il s'agisse d'une vidéo précise ou d'une playlist recommandée.

La mise à jour rend aussi le contrôle vocal plus souple et les actualités plus vivantes. On peut régler le volume avec des formules naturelles, comme demander de baisser un peu le son. Les bulletins d'actualité figés laissent place à des résumés interactifs adaptés aux centres d'intérêt de chacun. Une simple phrase suffit pour lancer un point sur l'actualité ou se concentrer sur un thème comme la tech. On peut ensuite approfondir une information grâce au micro resté ouvert, et choisir ses fournisseurs dans l'application Google Home. L'ensemble arrive avec la version 4.18, accompagné de réponses plus rapides.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Android Auto gagne une application pour lire les PDF, mais à quoi ça sert ?

La dernière mise à jour d’Android ajoute le support d’une application permettant de lire vos PDF. Inutile ? Pas pour tout le monde. On vous explique à quoi cela peut…

Apple Watch : santé, nouveau geste et IA, tout ce qui change avec watchOS 27

Apple vient de présenter toutes ses futures nouveautés logicielles lors de sa Worldwide Developers Conference du 8 juin. Si Siri AI, Apple Intelligence et iOS 27 étaient les têtes d’affiche…

Cette enquête dévoile l’ampleur réelle de la campagne menée par ces pirates très organisés

Une nouvelle enquête lève le voile sur un groupe de pirates particulièrement audacieux. Ses membres se font passer pour des techniciens informatiques afin de voler des fichiers sensibles. Le bilan…

Supergirl : Kara Zor-El rencontre Superman et se bagarre dans ces deux extraits inédits

La rencontre avec Superman puis une bonne vielle bagarre dans un bar. Warner nous offre deux extraits du film Supergirl avant sa sortie en salle histoire de nous mettre l’eau…

Xbox Series X25 : Microsoft veut faire barrage aux scalpers, mais est-ce vraiment possible ?

Sur X (anciennement Twitter), le directeur marketing de Xbox a promis que Microsoft met tout en œuvre pour éviter que les scalpers ne s’accaparent les rares exemplaires de la Xbox…

Windows 11 corrige l’une de ses lenteurs les plus agaçantes

Windows 11 traîne une réputation de lenteur depuis plusieurs années. Microsoft promet enfin d’accélérer une tâche aussi banale qu’agaçante quand elle s’éternise, et ce n’est qu’un début. Windows 11 accumule…

iOS 27 : Apple Intelligence et Siri AI arrivent enfin, mais qui pourra en profiter ?

Lors de l’édition 2026 de sa Worldwide Developers Conference, Apple a dévoilé les deux nouveautés majeures qui lui permettront de véritablement entrer dans l’ère de l’IA lorsqu’elles seront disponibles : une…

One UI 9 : ce nouveau geste va permettre d’invoquer Bixby sur votre smartphone Samsung

Avec la mise à jour vers One UI 9, Samsung ajoute un nouveau geste pour invoquer rapidement Bixby sur son smartphone Galaxy. Alors que le déploiement de la mise à…

Avec iOS 27, Temps d’écran devient un contrôle parental moderne, merci Apple

À l’occasion de la WWDC, Apple présente la mise à jour de Temps d’écran, le système de contrôle parental d’iOS, iPadOS et MacOS. Cette nouvelle version mise sur l’évolutivité, la…

Apple dévoile enfin la révolution que l’on n’attendait plus : Siri est mort, vive Siri AI – ce qu’il faut savoir

La nouvelle version de Siri était l’une des nouveautés les plus attendues de la WWDC d’Apple. Avec ce nouvel assistant dopé à l’IA, la marque à la pomme croquée va…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.