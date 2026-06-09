Google muscle ses enceintes connectées avec une mise à jour qui mise tout sur Gemini

Google poursuit la montée en puissance de Gemini sur ses appareils connectés. Une nouvelle mise à jour vient enrichir la météo, les médias et les commandes vocales. Les enceintes et écrans Nest gagnent en confort au quotidien.

La maison connectée s'appuie de plus en plus sur l'intelligence artificielle. Gemini remplace progressivement Google Assistant sur ces appareils. Les enceintes et écrans intelligents comprennent depuis mieux les demandes formulées à voix haute. L'objectif affiché est de rendre les échanges plus naturels et mieux adaptés au contexte de chaque foyer. L'assistant maison s'est récemment exporté dans seize nouveaux pays et parle désormais plusieurs langues. La frime continue de l'enrichir pour le rendre toujours plus pratique au fil des versions.

Cette logique se confirme avec un nouveau lot de fonctions. Une fonction repérée plus tôt cette année promettait déjà de mieux interpréter les requêtes complexes. Cette fois, c'est tout l'usage quotidien des appareils Nest qui évolue, de la météo aux loisirs. Le déploiement commence par les utilisateurs inscrits au programme d'accès anticipé.

Google muscle Gemini sur les enceintes et écrans connectés Nest

La mise à jour touche d'abord la météo sur les écrans connectés. Selon Google, Gemini peut désormais afficher des prévisions heure par heure directement sur un écran comme le Nest Hub. La précision des unités de température s'améliore aussi pour coller à chaque région. Un simple geste vocal affiche donc une prévision lisible sans ouvrir la moindre application. L'écran devient également un vrai support vidéo. Il devient possible de lancer à voix haute des clips, des films ou des séries des services de streaming. La recherche sur YouTube fonctionne de la même façon, qu'il s'agisse d'une vidéo précise ou d'une playlist recommandée.

La mise à jour rend aussi le contrôle vocal plus souple et les actualités plus vivantes. On peut régler le volume avec des formules naturelles, comme demander de baisser un peu le son. Les bulletins d'actualité figés laissent place à des résumés interactifs adaptés aux centres d'intérêt de chacun. Une simple phrase suffit pour lancer un point sur l'actualité ou se concentrer sur un thème comme la tech. On peut ensuite approfondir une information grâce au micro resté ouvert, et choisir ses fournisseurs dans l'application Google Home. L'ensemble arrive avec la version 4.18, accompagné de réponses plus rapides.