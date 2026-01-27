Philips dévoile la version améliorée de la lampe Hue Flourish

Sans tambour ni trompette, la nouvelle lampe de table Hue Flourish de Philips fait son apparition. Le modèle précédent est sorti en 2018, il était temps de lui offrir un petit lifting.

De prime abord, on peut se demander pourquoi on voudrait connecter des ampoules à Internet. Puis, à l'usage, il faut bien reconnaître le côté pratique de la chose. Programmer l'allumage ou l'extinction des lumières, faire varier l'intensité lumineuse selon le moment de la journée, changer de couleur pour créer une ambiance… Les possibilités sont nombreuses. Rien d'indispensable, certes, mais de quoi gagner du temps sur le long terme.

Parmi les grands noms de ce secteur, Philips est probablement l'un des plus connus. Sa gamme d'ampoules Hue est la porte d'entrée de beaucoup d'utilisateurs dans le monde des lumières intelligentes. En ce début d'année 2026, la marque dévoile en toute discrétion la nouvelle version d'un modèle sorti à l'origine en 2018. La mise à jour était donc nécessaire et c'est la Hue Flourish qui en profite. Il s'agit d'une “lampe à poser”, sur une table ou autres meubles.

Quoi de neuf pour la lampe Philips Hue Flourish de 2026 ?

Côté design, vous pouvez voir sur la photo d'illustration de cet article qu'il n'a pas changé. Nous avons toujours une ampoule blanche ovoïde de 26,1 cm de large pour 17,5 cm de hauteur. Le changement de couleur est également au rendez-vous via l'application dédiée. La principale nouveauté, c'est une intensité lumineuse pouvant atteindre 1 100 lumens. Soit environ 38 % de plus que la précédente et ses 800 lumens maximum.

La version 2026 de la Hue Flourish est également compatible avec le protocole pour objets connectés Matter. Pour le moment, la lampe n'a pas de date de sortie. Elle dispose d'une page sur Amazon indiquant “Temporairement en rupture de stock“. La bonne nouvelle est le prix qui ne change pas par rapport à celui du précédent modèle : 149,99 €. Notez qu'au moment de publier cet article, le site de Philips ne recense pas la nouvelle lampe.