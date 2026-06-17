Configurer et gérer ses objets connectés va devenir encore plus simple grâce à Matter 1.6

Avec Matter 1.6, les utilisateurs peuvent espérer une configuration et une gestion plus intuitives de leurs objets connectés compatibles avec la norme. Découvrez les nouveautés annoncées par la CSA. 

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La Connectivity Standards Alliance (CSA) vient d'annoncer le lancement de Matter 1.6, la nouvelle version du standard d'interopérabilité pour la maison connectée. Cette mise à jour majeure “améliore la configuration des appareils, optimise la coordination de leur gestion au sein des écosystèmes et affine la façon dont les appareils interprètent et répondent aux commandes afin de mieux refléter les préférences et le contexte de l'utilisateur”, explique l'entité.

Pour commencer, Matter 1.6 prend en charge la mise en service complète d'un nouvel appareil connecté par NFC. Depuis Matter 1.4.1, il était déjà possible d'obtenir les informations de configuration dans une étiquette NFC, mais le recours au Bluetooth LE restait obligatoire pour terminer la configuration. Avec Matter 1.6, l'intégralité des échanges peut désormais être effectuée via NFC, sans besoin de BLE, simplifiant la connexion du dispositif à son réseau domotique.

Joint Fabric unit vraiment les écosystèmes avec Matter 1.6

“Concrètement, cela signifie qu'une ampoule peut être mise en service avant même d'être fixée au plafond, et qu'un interrupteur mural peut être configuré avant la mise sous tension”, explique la CSA. Pour les installations plus compliquées, il devient par exemple possible de préconfigurer plusieurs appareils avant de finaliser leur activation à leur emplacement final simplement en approchant le smartphone de l'appareil.

L'autre grande nouveauté apportée par la mise à jour est Joint Fabric, qui améliore sensiblement le partage d'appareils multi-écosystèmes. “Joint Fabric permet à plusieurs contrôleurs autorisés de coadministrer un réseau Matter unique et partagé”, apprend-on. Tout appareil qui rejoint le réseau Matter devient ainsi accessible à tous les contrôleurs participants. Cela signifie qu'une unique configuration permet de contrôler son dispositif à partir de toutes les grandes plateformes de maison connectée qui acceptent Matter : Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings ou encore Apple Home. Cet ajout va clairement changer la vie des utilisateurs qui comptent sur plusieurs écosystèmes domotiques pour gérer leurs appareils.

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Crédit : Ikea

Matter 1.6 intègre en outre les Suggestions pour le thermostat. “Au lieu d'envoyer une commande directe pour modifier la température ou le mode, le contrôleur soumet une suggestion temporaire associée à l'un des préréglages du thermostat. Le thermostat réagit ensuite en fonction des préférences et des conditions environnementales actuelles”, fait savoir la CSA. Un utilisateur peut par exemple configurer le thermostat pour protéger un engagement en matière d'économie d'énergie, empêchant une automatisation provenant d'un autre écosystème de court-circuiter cette demande prioritaire.

Si l'on souhaite optimiser son système pour réaliser des économies d'énergie, contrôler l'humidité, améliorer la qualité de l'air ou quelconque autre préférence, le nouveau paramètre sera reconnu et respecté par l'ensemble des services connectés sans avoir besoin de le configurer dans chacun d'eux, représentant un gain de temps conséquent et évitant les conflits entre applications. De plus, “un thermostat qui vient d'être réglé manuellement, sur l'appareil ou via un écosystème, peut reconnaître une suggestion arrivant quelques instants plus tard d'une autre source et identifiera qu'elle ne correspond probablement pas à ce que l'utilisateur avait en tête, et la reportera”, nous indique-t-on.

Matter 1.6 est officiel, mais quand pourra-t-on en profiter ?

La mise à jour vers Matter 1.6 inclut quelques autres changements et améliorations, comme la communication standardisée des capacités et des limites des appareils aux différents écosystèmes, l'historique des événements des capteurs de sécurité, l'état “non installé” pour les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, et les listes de révocation de certificats partitionnées pour faciliter la gestion de l'infrastructure de sécurité.

Matter
Crédit : Qorvo

Il faudra par contre s'armer de patience avant de pouvoir prétendre bénéficier de toutes ces nouveautés. Les fabricants d'appareils doivent mettre à jour leurs produits et les éditeurs de centres de contrôle domotique doivent adapter leurs solutions pour prendre en charge Matter 1.6 et toutes ses fonctionnalités et optimisations, qu'on a hâte de pouvoir mettre en œuvre.

Le calendrier de déploiement variera selon les marques, et dans certains cas, vous risquez de ne jamais voir arriver Matter 1.6 pour votre appareil, ou alors dans bien longtemps. Nous vous rapportions par exemple récemment que le Google TV Streamer vient d'être mis à jour pour supporter Thread 1.4 (protocole de communication utilisé par Matter), pourtant disponible depuis presque deux ans. L'adoption risque encore d'être très progressive.


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