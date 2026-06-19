Les Nest Mini et Audio, c’est fini ! Google arrête leur production, mais ne jetez pas (encore) les vôtres

Une page se tourne. La firme de Mountain View a annoncé l’arrêt définitif des gammes Nest Audio et Nest Mini au profit de sa nouvelle enceinte Google Home, fraîchement officialisée. Mais ne jetez pas tout de suite vos appareils, le géant de la tech ne les abandonne pas totalement.

Ainsi va la marche de la vie, les nouvelles générations remplacent les précédentes. Et cela vaut également pour les nouvelles technologies. Au fil du temps et de l’évolution des technologies – et du marché –, Google a arrêté la commercialisation de plusieurs produits : le Chromecast, les thermostats Nest en Europe… Et c’est désormais au tour des Nest Mini et Nest Audio de rejoindre ce club.

Cette décision stratégique de mettre fin à ces deux gammes d’appareils audio intervient après l’officialisation de la nouvelle enceinte Google Home le 17 juin dernier. Stratégique parce qu’elle permet à la firme de Mountain View d’unifier son identité de marque sous un seul et même libellé : « Google Home ». Mais attendez avant de mettre au rebut vos enceintes Nest Mini et Nest Audio : leur heure n’a pas encore sonné.

Google abandonne les Nest Mini et Audio, mais pas leur support

Dans le domaine de la domotique, la firme de Mountain View emprunte à un tournant – une révolution amorcée l’an dernier avec l’annonce de Gemini pour Google Home. Comme le souligne Android Headlines, les gammes Nest Mini et Nest Audio avaient inauguré l’ère de la maison connectée doublement accessible (financièrement et en termes de fonctionnement). En resserrant son catalogue, Google laisse sa catégorie de matériel d’entrée de gamme orpheline – pour le moment, du moins.

Sitôt l’annonce de leur arrêt faite, les produits ont disparu de la boutique en ligne officielle de l’entreprise – leurs anciennes pages produits redirigeant sans surprise vers celle du petit dernier de la famille : la nouvelle enceinte Google Home. Mais si vous possédez déjà des enceintes Nest Mini ou Nest Audio : rassurez-vous, la firme n’a pas (encore) prévu d’abandonner leur support.

Elle affirme que les produits de ces gammes en activité continueront de recevoir l’ensemble des correctifs de sécurité, des mises à jour logicielles et surtout le support de Gemini pour Google Home, l’IA maison du géant de la tech étant compatible avec ce matériel.