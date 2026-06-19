Les Nest Mini et Audio, c’est fini ! Google arrête leur production, mais ne jetez pas (encore) les vôtres

Une page se tourne. La firme de Mountain View a annoncé l’arrêt définitif des gammes Nest Audio et Nest Mini au profit de sa nouvelle enceinte Google Home, fraîchement officialisée. Mais ne jetez pas tout de suite vos appareils, le géant de la tech ne les abandonne pas totalement.

Google Nest Mini Galet

Ainsi va la marche de la vie, les nouvelles générations remplacent les précédentes. Et cela vaut également pour les nouvelles technologies. Au fil du temps et de l’évolution des technologies – et du marché –, Google a arrêté la commercialisation de plusieurs produits : le Chromecast, les thermostats Nest en Europe… Et c’est désormais au tour des Nest Mini et Nest Audio de rejoindre ce club.

Cette décision stratégique de mettre fin à ces deux gammes d’appareils audio intervient après l’officialisation de la nouvelle enceinte Google Home le 17 juin dernier. Stratégique parce qu’elle permet à la firme de Mountain View d’unifier son identité de marque sous un seul et même libellé : « Google Home ». Mais attendez avant de mettre au rebut vos enceintes Nest Mini et Nest Audio : leur heure n’a pas encore sonné.

Google abandonne les Nest Mini et Audio, mais pas leur support

Dans le domaine de la domotique, la firme de Mountain View emprunte à un tournant – une révolution amorcée l’an dernier avec l’annonce de Gemini pour Google Home. Comme le souligne Android Headlines, les gammes Nest Mini et Nest Audio avaient inauguré l’ère de la maison connectée doublement accessible (financièrement et en termes de fonctionnement). En resserrant son catalogue, Google laisse sa catégorie de matériel d’entrée de gamme orpheline – pour le moment, du moins.

Sitôt l’annonce de leur arrêt faite, les produits ont disparu de la boutique en ligne officielle de l’entreprise – leurs anciennes pages produits redirigeant sans surprise vers celle du petit dernier de la famille : la nouvelle enceinte Google Home. Mais si vous possédez déjà des enceintes Nest Mini ou Nest Audio : rassurez-vous, la firme n’a pas (encore) prévu d’abandonner leur support.

Elle affirme que les produits de ces gammes en activité continueront de recevoir l’ensemble des correctifs de sécurité, des mises à jour logicielles et surtout le support de Gemini pour Google Home, l’IA maison du géant de la tech étant compatible avec ce matériel.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Votre Pixel refuse de répondre aux emails ? Voici comment contourner le problème

Un dysfonctionnement inattendu frappe les smartphones Pixel. Les utilisateurs ouvrent l’application Gmail, mais le clavier refuse obstinément de s’afficher. Répondre au moindre email devient alors impossible. Les applications de messagerie…

Spotify lance une fonction géniale : elle vous réserve des places de concert, mais il y a un mais

Écouter la musique de son artiste préféré est une chose, assister à l’un de ses concerts en est une autre. Avec Événements live, Spotify crée un pont entre les deux….

Amazon réduit de moitié le prix du Fire TV Stick 4K Select : ce petit dongle redonne un second souffle aux vieilles TV

Amazon propose actuellement le Fire TV Stick 4K Select à 26,99 € au lieu de 54,99 €, soit une réduction de plus de 50 % par rapport à son prix…

Galaxy A56 : ces 250 € de remise font fondre le prix du smartphone de Samsung, c’est une affaire !

À la base, le Galaxy A56 est le smartphone de milieu de gamme de Samsung. Mais grâce à une double promotion, vous pourrez le trouver à moins de 300 euros…

Gemini se met aussi aux bulles sur Android 17, de quoi ravir les adeptes du multitâche sur smartphone

Lors de sa conférence Google I/O, le géant de Mountain View a annoncé une petite révolution – notamment « agentique » – pour Gemini. Et l’entreprise poursuit ses efforts pour rendre son…

Smartphones : n’achetez surtout pas ces coques de protection, elles ne sont pas aussi efficaces que vous le pensez

Séduisantes sur le papier, les coques antibactériennes ne sont pas forcément les plus efficaces pour vous protéger contre les microbes. Cette bonne vieille méthode reste encore la meilleure option, en…

Cette exoplanète rôtie par son étoile fait avancer la science, malgré elle

Comme toute Jupiter chaude, l’exoplanète HD 80606 b voit sa température grimper dès qu’elle frôle son étoile. Mais cette géante gazeuse est en réalité un monde bien plus extrême que…

Pixel 10 Pro : le flagship de Google est à moins de 700 € avec un Google TV Streamer et un support de smartphone Pixelsnap offerts

Boulanger cumule les offres intéressantes sur le Google Pixel 10 Pro. Plus de 200 euros de réduction, 2 cadeaux, 6 mois d’assurances offerts, vous allez être gâté. Dans cet article,…

GTA 6 : on connaît enfin la date des précommandes et elle est imminente !

Treize ans : c’est le nombre d’années qu’il aura fallu pour que GTA 6 sorte enfin. Ce jeu est déjà, avant même sa sortie, un véritable phénomène mondial, au point qu’on…

Le DJI Mini 4K perd plus de 110 € : le drone ultra léger profite d’une remise de 37 %

Le DJI Mini 4K passe à moins de 190 € chez Amazon, grâce aux offres du Prime Day en avant-première. La baisse de prix est d’environ 37 % par rapport…