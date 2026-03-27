Fin du réseau 2G : SFR, Free, Orange et Bouygues Telecom annoncent leur calendrier

Les opérateurs mobiles vont débrancher le réseau 2G. Tous ont des dates à communiquer, avec les lieux qui seront impactés. Voici ce qu'il va se passer dans les prochains mois.

Alors que l'on parle de la 6G depuis quelques années déjà, le réseau 2G est relégué au rang d'antiquité depuis belle lurette. Dépassé à tous les niveaux par les normes actuelles, il n'a plus de raison d'être. C'est pourquoi tous les opérateurs mobiles ont déjà annoncé qu'ils couperaient la 2G définitivement, avec un débranchement sur l'ensemble de l'Hexagone fixé à fin 2026. Malgré quelques cas particuliers comme celui du bouton d'appel d'urgence dans certaines voitures, cela ne devrait rien changer à votre quotidien.

Sauf si vous possédez encore des appareils ne fonctionnant qu'en 2G. Auquel cas vous devez être attentif au calendrier désormais connu afin d'anticiper au mieux l'extinction du réseau chez vous. Il n'y aura pas d'opération globale cela dit. Free et Orange ont leur planning, différent de ceux de SFR et Bouygues Telecom. C'est l'opérateur historique, Orange, qui ouvre le bal dès la fin du mois de mars 2026. Voici le détail.

La fin de la 2G est en marche, voici les dates et région par opérateur

Le 31 mars 2026, Orange coupera la 2G dans les villes de Bayonne, Anglet et Biarritz. Le 12 mai 2026 suivront les départements des Landes (40) et des Pyrénées-Atlantiques (64). Environ un mois plus tard, le 9 juin 2026, ce sera au tour de l'Ariège (09), la Haute-Garonne (31), le Gers (32), le Lot (46), le Lot-et-Garonne (47), les Hautes-Pyrénées (65) et le Tarn-et-Garonne (82). Le reste du pays suivra en septembre. Notez que ces dates valent aussi pour Free qui utilise le réseau 2G d'Orange.

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Du côté de chez Bouygues Telecom, les hostilités débuteront le 15 novembre 2026. Les villes de Brest, Guipavas, Nancy et Vandœuvre-lès-Nancy seront les premières concernées. Le reste du pays sera déconnecté entre le 1er et le 15 décembre 2026. Enfin, SFR attaquera son propre chantier le 15 novembre 2026 également. Jusqu'au 30 novembre, le réseau 2G s'éteindra dans les zones très denses, avant que toutes les autres suivent durant la première quinzaine de décembre.