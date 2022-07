Précommande FIFA 23 : où l’acheter au meilleur prix ?

Le mythique jeu de football FIFA 23 est désormais disponible en précommande sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Le jeu sortira officiellement le 30 septembre 2022. Si vous souhaitez précommander le titre d’EA Sports, vous pouvez vous rendre sur la majorité des enseignes en ligne comme Amazon, Cdiscount, Fnac ou Micromania.

💰 FIFA 2023 : OÙ LE PRECOMMANDER AU PRIX LE MOINS CHER ?

FIFA 23 a donc une date de sortie officielle en France. Le jeu d'Electronic Arts sera disponible à partir du 30 septembre 2022. Le prix du jeu sera plus ou moins élevé selon la plateforme (PC, PS5, PS4, Xbox…). Voici donc toutes les meilleures offres pour FIFA 23. La version pour Nintendo Switch est à 39,99 €, celle pour PS4, Xbox One et PC est à 69,99 €, et celle sur PS5 et Xbox Series est disponible à 79,99 €.

🤔 QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS DE FIFA 23 ?

Chaque année, EA Sports fait de son mieux pour se renouveler et apporter des améliorations techniques à son jeu de football. Cette année, l’accent est mis sur les Coupes du Monde de Football masculine et féminine qui auront lieu respectivement au Qatar en 2022 et en Océanie en 2023. D’ailleurs, le football féminin est cette année particulièrement mis en avant avec l’apparition de quatre championnats nationaux : français, anglais, allemand et américain.

Pour ce qui est des améliorations techniques, nous aurons cette année l’apparition de la technologie HyperMotion 2 pour un rendu encore plus réaliste des gestes techniques effectués par les joueurs. Même le mouvement de l’herbe a été pris en compte ! Cette avancée technologique sera présente sur les versions pour consoles next gen (PS5 et Xbox Series X) mais aussi sur PC, ce qui n’était pas le cas sur FIFA 22. Si la PS4 et la Xbox One ne bénéficie pas de cette nouveauté, elles profitent tout de même du crossplay.

😱 FIFA 23 EST-IL LE DERNIER ÉPISODE DE LA FRANCHISE ?

Il y a quelques mois, l’éditeur de jeu Electronic Arts annonçait officiellement la fin de leur partenariat avec la FIFA (Fédération Internationale de Football Amateur). FIFA 23 est donc bien le dernier épisode de la célèbre franchise à bénéficier de la licence officielle. Pour autant, Electronic Arts ne va pas arrêter de produire ses jeux de football. L’éditeur a d’ailleurs annoncé le nouveau nom officiel de sa franchise pour la saison 2024 : EA Sports FC.

Est-ce donc le retour des noms farfelus de joueurs et d’équipes comme à la grande époque de Pro Evolution Soccer ? On vous rassure tout de suite : non. Si Electronic Arts n’aura certes plus la licence pour la Coupe du Monde, l’éditeur américain garde les licences de l’immense majorité des joueurs, des équipes et des championnats nationaux. Le jeu ne devrait donc pas connaitre d’immenses changements. En revanche, cela signifie qu’un autre éditeur pourra acquérir la licence FIFA et ainsi profiter de la renommée de la franchise à la place d’Electronic Arts. Pour le moment, aucun nouveau jeu FIFA n’a été annoncé.

