Fan de Stranger Things : Samsung a un cadeau pour vous, voici comment le récupérer

Pour célébrer la fin de la série Netflix culte Stranger Things, Samsung se fend d'un cadeau sympathique à destination des fans. Il n'est disponible que pour une durée limitée.

C'est la fin d'une ère. En tout cas pour celles et ceux ayant regardé le dernier épisode de la saison 5 de Stranger Things, qui met un terme à la série culte. Elle a été celle de tous les superlatifs. Entre des records de visionnage, une place constante dans le top 10 des séries les plus regardées sur la plateforme et des diffusions qui font carrément planter les serveurs de Netflix, on s'en souviendra longtemps. Et si vous ne voulez lui faire un adieu définitif, Samsung a quelque chose pour vous.

Lire aussi – Stranger Things saison 5 enchaîne les records alors même que l’épisode final n’a pas encore été diffusé

La firme sud-coréenne a préparé des “goodies” numériques pour les détenteurs d'un smartphone Galaxy. Estampillés Stranger Things saison 5, ils permettent d'habiller votre appareil de “l'atmosphère unique de la série“. Au total, ce sont 5 fonds d'écran et un thème qui vous attendent sur le Galaxy Store. Il y a cependant quelques subtilités à connaître pour y avoir droit. On vous explique.

Comment récupérer le cadeau de Samsung aux fans de Stranger Things

Déjà, le tout est disponible entre le 12 janvier et le 22 février 2026. Ensuite, le thème est compatible avec Android 15 et 16, sachant que certains modèles de Galaxy, non précisés, ne sont pas pris en charge. Les fonds d'écran nécessitent quant à eux Android 8 ou plus. Enfin, vous devez au préalable installer ou lancer l'application Netflix sur votre smartphone Samsung. Sans quoi rien n'apparaîtra dans le Galaxy Store. Pas besoin de regarder un épisode en entier ou autre, ouvrir l'appli une seule fois suffit.

Samsung précise également que “le thème et les fonds d'écran sont disponibles pour une durée limitée et peuvent être modifiés ou retirés à tout moment, sans préavis ni responsabilité de la part de Samsung ou de Netflix“. Dans les faits, cette phrase fait partie du jargon légal obligatoire et cela a peu, voire pas, de chances d'arriver. Mais au moins, vous êtes prévenus.