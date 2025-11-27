Faux départ pour Stranger Things saison 5 : l’enthousiasme des fans a été fatal pour Netflix (mais le service est de retour)

Faux départ pour la cinquième saison de la série phénomène mondial : Stranger Things ! Alors que les fans, qui attendent depuis 3 ans la suite de leur série préférée, étaient dans les starting-blocks, Netflix a tout simplement planté.

Cela fait plusieurs semaines que l’on connaît la date de lancement officiel de la cinquième et ultime saison de Stranger Things : le jeudi 27 novembre. 3 ans s’étant écoulés depuis la fin de la saison 4, nombreux sont les fans qui ont profité de ces dernières semaines pour se refaire l’intégralité de la série. Il n’y a pas à dire : tous étaient dans les starting-blocks pour découvrir les quatre premiers épisodes de la saison finale.

Mais leur enthousiasme a quelque peu été mis à l’épreuve. Alors même que Netflix annonçait triomphalement la disponibilité du volume 1 – la mise en ligne des épisodes étant échelonnée –, le service de streaming a tout simplement planté. Après tout, Stranger Things étant une série phénomène mondial, elle ne pouvait pas faire les choses comme tout le monde.

Lire aussi – « Je veux que Vecna souffre le martyr » : le dernier trailer de Stranger Things 5 est plus sombre que jamais

Stranger Things saison 5 : l’enthousiasme des fans a fait planter Netflix

Plus concrètement, c’est l’engouement record pour cette saison finale qui a été fatal pour le service de streaming (et ce n'est pas la première fois qu'il rencontre des problèmes techniques). La déception étant à la hauteur de l’enthousiasme, les plus amers ont déversé leur frustration sur les réseaux sociaux – menaçant parfois même de résilier leur abonnement. Netflix est finalement de retour, même si de nombreux téléspectateurs signalent des performances et des résolutions inférieures à la normale.

On ignore ce qu’ont fait ses équipes, mais le désengorgement progressif de la plateforme devrait également atténuer ces problèmes de connexion. Quoiqu’il en soit, ce contretemps – puisque c’est seulement ça dont il s’agit – ne devrait pas entacher la réputation de la série des Duffer Brothers, ni totalement ruiner l’enthousiasme des fans. La seule véritable déception serait un final insatisfaisant ou bâclé.

Par ailleurs, ce sont surtout les fans américains de la série qui ont dû être contrariés – sauf si vous êtes un fan inconditionnel de Stranger Things ou que vous êtes un couche-tard. Si les premiers épisodes de la saison 5 ont été mis en ligne à 2 heures du matin, heure française, c’est parce que Netflix a fait en sorte qu’ils sortent en soirée aux États-Unis pour que les adeptes d’Hawkins puissent profiter d’un visionnage entre amis ou en famille – Thanksgiving tombant le 27 novembre cette année.

La saison finale de Stranger Things étant diffusée en trois parties sur Netflix – et la deuxième salve d’épisodes étant prévue pour le 26 décembre – la plateforme a encore le temps de se préparer pour éviter qu’un tel écueil ne se reproduise.