Stranger Things : pourquoi il n’y aura (sûrement) pas de saison 6

Stranger Things est enfin arrivé à son terme après presque 10 ans sur nos écrans. Si le dernier épisode ne laisse que peu de place aux doutes, certains espèrent encore voir Hawkins et ses habitants revenir sur Netflix. Ce ne sera malheureusement pas — du moins, pas comme on pourrait s'y attendre.

Ça y est, Stranger Things, c'est terminé. Il aura fallu attendre plus de 9 ans pour connaître la conclusion de la série la plus populaire de l'histoire de Netflix. Si populaire, d'ailleurs, qu'elle n'a cessé de battre des records d'audience tout au long de sa diffusion, et plus encore pour sa dernière saison. Le final de la série a été riche en spectacle et en émotions, et la plupart des arcs narratifs sont arrivés à leur terme… presque tous.

En effet, il y a un personnage en particulier dont le destin est pour le moins ouvert à l'interprétation, laissant ainsi les fans de la série espérer pour l'arrivée d'une éventuelle saison 6. Pourtant, Netflix et les frères Duffer ont toujours été très clair sur le sujet : Stranger Things s'arrêterait à sa cinquième saison. On vous explique pourquoi il vaut mieux tourner la page.

Plus de Stranger Things… mais pas de saison 6

En réalité, nous savons depuis quelques années déjà que la cinquième sainson de Stranger Things serait la dernière. “Nous avions prévu que l'histoire durerait quatre à cinq saisons. Elle s'est avérée trop vaste pour être racontée en quatre saisons, mais, comme vous le verrez bientôt par vous-mêmes, nous nous précipitons désormais vers notre finale”, écrivaient déjà les frères Duffer sur X (anciennement Twitter) en 2022.

La motivation première derrière cette décision était la volonté de s'arrêter à temps, et pas après qu'il soit trop tard, et ce, dès les débuts du projet. « Je veux que [la série] ait une fin vraiment définitive. Je ne veux pas que ce soit une de ces séries qui s'essoufflent et perdent leur intérêt parce que les gens s'en désintéressent. Il faut savoir s'arrêter quand on est au sommet », confiaient les créateurs en 2017.

Netflix, de son côté, a également été très clair dans sa communication : cette saison marque la fin des aventures d'Eleven et de ses amis, et la production d'un sixième salve d'épisode ne semble absolument pas d'actualité. Ceci étant dit, la licence Stranger Things ne se limite pas à la série principale.

L'univers Stranger Things va continuer de s'étendre

Mais alors, que va-t-il devenir d'Eleven ? Attentions, spoilers droit devant. Lors du dernier épisode, le destin du personnage incarnée par Millie Bobby Brown est plus que flou. La chose est laissée à l'interprétation : elle peut tout aussi bien avoir perdu la vie en même temps que la destruction de l'Upside Down, ou bien avoir réussi à s'en sortir et refaire sa vie loin de Hawkins. Voilà pourquoi certains s'attendent à avoir des nouvelles de cette dernière.

Il faut dire que Stranger Things est devenue une véritable licence cross-media. Depuis ses débuts, celle-ci s'est étalée sur des comics, des romans et même une pièce de théâtre. Compte tenu des scores d'audience, personne n'a été surpris d'apprendre que Netflix prévoit également de sortir un spin-off à la série. Mais, en théorie, Eleven ne sera pas de la partie. « C'est une autre décennie et d'autres personnages, mais bien sûr, toujours liés à l'univers de Stranger Things. », a expliqué Ross Duffer. « C'est une idée que nous avons depuis des années et qui nous enthousiasme et nous passionne vraiment. »