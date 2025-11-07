Stranger Things saison 5 : Netflix dévoile les 5 premières minutes de l’ultime saison et ça s’annonce magistral (attention spoiler)

Après avoir diffusé le trailer de la cinquième et ultime saison de Stranger Things, Netflix vient d’en dévoiler les 5 premières minutes. De quoi susciter encore davantage l’intérêt des fans, tout en les aidant à patienter jusqu’au 27 novembre.

La saison finale de Stranger Things débarque sur Netflix dès le 27 novembre. Comme souvent maintenant, elle sera divisée en plusieurs parties : la première sera diffusée le 27 novembre donc, pour la deuxième partie il faudra encore patienter jusqu’au 26 décembre, avant de pouvoir découvrir l’ultime épisode le 1er janvier.

Pour aider les fans de la série à patienter – ou pour les torturer encore un peu plus, c’est selon –, Netflix a dévoilé la bande-annonce de la saison 5 il y a quelques jours et ce trailer est le plus épique de l’histoire de la série. Mais la plateforme de streaming semble être d’humeur généreuse – ou tortionnaire – : elle vient de publier sur sa chaîne YouTube la scène d’ouverture magistrale du tout premier épisode de la saison 5 de Stranger Things.

Les 5 premières minutes de la saison 5 de Stranger Things annoncent un final grandiose

La saison 4 de Stranger Things étant sortie il y a maintenant plus de 3 ans, l’attente commence à être interminable et les souvenirs de ce qu’ont vécu nos jeunes héros depuis le début de leurs aventures moins vifs. Alors les cinq premières minutes du premier épisode de la saison 5 sont la piqûre de rappel idéale.

La vidéo s’ouvre sur un flashback : 12 novembre 1983, Monde à l’Envers. Will Byers se cache dans sa cabane dans les bois – le Castle Byers –, pour se rassurer, il chante « Should I Stay or Should I Go » de The Clash. Le Démogorgon surgit, Will le vise à la tête avec un fusil et s’enfuit. Il distance le monstre, grimpe à un arbre, puis, au ralenti et alors que des éclairs rouges illuminent la voûte céleste, il saute d’une branche à l’autre, mais tombe. Le Démogorgon le traîne jusqu’à l’antre de Vecna qui, via ses tentacules, fait ingérer à Will une mystérieuse substance.

C’est là que certaines pièces de puzzle s’assemblent : « Après tout ce temps, nous pouvons commencer. » Cette réplique suggère que tout ce qui va advenir a été, depuis le début, planifié par Vecna. Et il semble que Will soit la clé de voûte de ses projets. Stranger Things saison 5 devrait ainsi boucler la boucle de tout ce que la disparition de Will dans le Monde à l’Envers en saison 1 a engendré. Alors rendez-vous le 27 novembre pour découvrir l’épisode en intégralité et commencer à faire vos adieux à l’univers de Stranger Things.