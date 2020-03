Facebook et Instagram baissent aussi la qualité vidéo pendant le confinement

Facebook et Instagram ont décidé de réduire la qualité de leurs vidéos en Europe pendant le confinement. Comme Amazon, YouTube, Netflix et Disney, les deux réseaux sociaux souhaitent éviter de saturer les réseaux pendant la crise sanitaire.

Facebook et Instagram vont réduire le débit de leurs vidéos en Europe pendant la période de confinement, affirme un porte-parole de Facebook à nos confrères d’Engadget. « Pour aider à réduire toute congestion potentielle du réseau, nous allons temporairement réduire les débits binaires pour les vidéos sur Facebook et Instagram en Europe » précise le porte-parole.

Facebook baisse le débit binaire des vidéos, qu’est-ce que ça change ?

Comme Netflix, Amazon et Disney+, Facebook a donc décidé de brider le bitrate, ou débit binaire, de ses vidéos. En réduisant le bitrate, l’unité de mesure de la quantité de données transmises par seconde par un flux vidéo ou audio, les séquences partagées en ligne seront plus compressées et moins complexes mais elles conserveront la même définition. La différence s’annonce donc minime pour les usagers. De son côté, Google a préféré afficher par défaut les vidéos sur YouTube en définition standard, jusqu’à 480p, plutôt que de réduire le débit binaire.

« Nous nous engageons à travailler avec nos partenaires pour gérer toutes les contraintes liées à la bande passante pendant cette période de forte demande, tout en garantissant que les internautes soient capables de rester connectés en utilisant les applications et des services Facebook pendant la durée de la pandémie de Covid-19 » poursuit le porte-parole.

Pour rappel, la décision des géants de la technologie fait suite à la demande formulée par le commissaire européen Thierry Breton. Souhaitant prioriser les européens contraints à télétravailler, il a demandé aux plateformes de prendre des mesures pour libérer de la bande passante en Europe pendant le confinement.

Source : Engadget