Instagram : bientôt, vous ne pourrez plus échapper aux statuts de vos amis

Instagram annonce une nouvelle mise à jour pour les statuts qui seront maintenant mieux mises en valeur dans l’application. Désormais, ces messages éphémères ne se limiteront plus à la boîte de réception mais apparaîtront aussi directement sur les profils des utilisateurs.

Instagram continue de peaufiner son interface et ses fonctionnalités. La plateforme a récemment déployé une série de mises à jour visant à optimiser la gestion des interactions. Parmi ces nouveautés, l'on retrouve la possibilité de modifier des messages après leur envoi et d'épingler des conversations en tête de liste dans la messagerie. Ces ajustements offrent une plus grande maîtrise sur les communications.

Les Notes, ou status, ont récemment été introduites sur Instagram. Elles s'apparentent à une version épurée des tweets de Twitter. Ces mises à jour textuelles courtes qui sont limitées à 60 caractères, permettent aux utilisateurs de partager rapidement des pensées ou des messages éphémères directement dans leur fil d'actualité. Pour le moment, elles sont disponibles uniquement dans la messagerie. Elles sont un moyen de communication dynamique qui n’est accessible qu’aux personnes qui se suivent mutuellement.

Vos statuts sur Instagram ne seront plus invisibles

Dans sa récente mise à jour, Instagram modifie l'emplacement des Notes pour les rendre plus visibles et accessibles. Ces dernières seront désormais affichées en haut du profil des utilisateurs, juste à côté de leur biographie.

Ce détail subtil marque un changement important par rapport à leur ancien emplacement qui était limité à la boîte de réception. En rendant les Notes directement visibles sur les profils, l’application espère non seulement augmenter leur usage, mais aussi en faire un élément central des interactions sur la plateforme. Cette visibilité permettra aux utilisateurs de publier leurs pensées, des mises à jour de statut seront immédiatement visibles par leurs abonnés.

Instagram ne s'arrête pas là et expérimente également avec les “prompts” pour les Notes. Ces derniers encouragent les utilisateurs à partager des questions pour transformer les mises à jour en conversations. Leurs amis, en répondant directement dans ces notes, vont ainsi créer un dialogue continu.