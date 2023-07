Threads : tout savoir sur le rival de Twitter signé Meta

Meta a lancé Threads, un tout nouveau réseau social textuel destiné à rivaliser avec Twitter. Date de sortie, fonctionnalités ou encore fonctionnement, on vous dit tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

Threads, la nouvelle application de Meta, n’a rien de très révolutionnaire. Le réseau social se calque sur la formule Twitter d’Elon Musk, mais à la sauce Mark Zuckerberg. Reste à savoir si la puissance d’Instagram ou encore Facebook parviendra à faire trembler son concurrent. Avec cet objectif en vue, Threads cherche pour l’instant à se faire une place de choix dans le paysage numérique, et il peut pour cela compter sur certains atouts.

Lire – On a essayé Threads, voici ce que vaut le rival de Twitter

Quand sort Threads en France ?

Meta a officiellement lancé Threads le jeudi 06 juillet 2023. Le lancement a été un véritable succès, le réseau social amassant 10 millions de nouveaux inscrits en 7 heures, et près de 50 millions d’utilisateurs en 24 heures.

L’application est dans un premier temps réservée à une centaine de pays, après quoi Meta la déploiera plus largement. L’entreprise a fait le choix de ne pas la rendre disponible en Europe dès le lancement, probablement à cause de la législation en vigueur plus stricte chez nous au sujet de la protection de la vie privée des utilisateurs. On ne sait pour l’instant pas quand Meta prévoit de lancer l’application en Europe.

Threads, c’est quoi ?

Threads est une nouvelle application de Meta, la société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp. Il s’agit bien d’une application autonome, mais elle est directement liée à Instagram. La plateforme ressemble beaucoup à Twitter, avec un flux de messages essentiellement textuels, bien que les utilisateurs puissent également publier des photos et des vidéos.

Comme son nom l’indique, le réseau social met l’accent sur le partage de courts extraits de texte, mais également sur la discussion en temps réel avec d’autres utilisateurs. Vous pouvez répondre, aimer ou encore partager les messages publiés par d’autres membres de la communauté.

L’une des forces de Threads est sans aucun doute sa simplicité d’utilisation. La mise en route est d’une facilité déconcertante, puisqu’il vous suffit de vous connecter avec votre compte Instagram. Le réseau social vous propose alors directement de suivre toutes les personnes auxquelles vous étiez abonné sur Instagram, afin de ne pas repartir de 0, et même d’importer votre bio et votre image de profil. Les deux applications étant liées, notez que supprimer votre compte Threads fera aussi disparaître votre compte Instagram.

L’interface de l’application est assez épurée pour que vous ne soyez pas dépaysés. Vous retrouvez en bas cinq onglets différents, qui vous aideront à naviguer dans l’application :

L'icône de la maison vous permet d'accéder à votre fil d'actualité.

L’icône avec la loupe vous dirige vers une page de recherche où vous pouvez saisir les noms d'utilisateur des personnes que vous souhaitez suivre.

L'icône représentant un stylo et une feuille vous permet de rédiger une publication.

L'icône en forme de cœur indique l'activité de votre compte. Elle indique qui vous a suivi, qui a répondu à votre fil de discussion ou encore vous a mentionné dans ses messages. On retrouve ici aussi divers onglets pour mieux vous y retrouver.

L'icône représentant une silhouette humaine vous permet d'accéder à votre profil, où vous pouvez voir votre activité.

Threads vous permet de publier jusqu’à 500 caractères de texte. Si cela vous ne suffit pas, vous pouvez tout simplement constituer un fil (thread) de discussion contenant plusieurs messages, et jusqu’à 10 images ou vidéo de 5 minutes maximum.

Dans la section profil, vous retrouverez en haut à droite un logo d’Instagram, sur lequel vous pouvez cliquer pour être directement redirigé vers le compte Instagram de l’internaute, pratique.

Threads hérite également d’Instagram une fonctionnalité de bien-être numérique « Faire une pause », dans Paramètres > Compte. Celle-ci permet à l’application de vous envoyer un rappel toutes les 10, 20 ou 30 minutes afin de vous encourager à vous déconnecter.

On retrouve également un mode « Supervision » pour un contrôle parental personnalisé, la possibilité de définir votre profil en public/privé, ou encore de choisir qui peut vous mentionner. Comme chez la concurrence, vous êtes aussi libre de définir des mots masqués que vous ne souhaitez pas voir apparaître dans le fil d’actualité, ou de bloquer d’autres utilisateurs.

Threads est-il gratuit ?

Comme Facebook, Instagram ou encore WhatsApp, Threads est gratuit. Cependant, nous ne sommes pas à l'abri de voir arriver un abonnement payant facultatif à l'avenir. Meta a déjà lancé un programme de véritication sur Facebook et Instagram, donc Threads pourrait aussi être concerné à l'avenir. Comme Twitter et l'abonnement Blue, disponible à 9,60€ (TVA comprise) par mois, Meta pourrait donner accès à ses utilisateurs payants à des fonctionnalités exclusives.

Quelles sont les différences avec Twitter ?

Vous l’aurez compris, Twitter et Threads se ressemblent presque comme deux gouttes d’eau, si bien que l'oiseau bleu songe à attaquer Meta en justice. Cependant, on peut tout de même relever certaines différences. Tout d’abord, Threads permet de publier des messages plus longs que Twitter, ce dernier limitant les textes à 500 caractères (ou 10 000 pour les abonnés à Twitter Blue).

Le fonctionnement de votre timeline est également différent de celui de Twitter. Pour l’instant, Threads se contente de vous afficher les publications des personnes que vous suivez, mais pas seulement. En effet, vous trouverez également dans le fil des publications recommandées d’autres utilisateurs que vous ne connaissez pas.

Threads a été contraint d’opter pour ce fonctionnement au lancement pour laisser le temps aux utilisateurs de suivre suffisamment de comptes, et développer le réseau. Vous ne pouvez donc pour l’instant pas échapper à l’algorithme, qui vous recommandera de suivre d’autres utilisateurs en se basant sur votre activité. Cependant, le PDG d’Instagram a déjà annoncé que la plateforme allait corriger cela à l’avenir en ajoutant un fil d’actualité dédié à vos amis et autres personnes que vous suivez.

Contrairement à Twitter, Threads n’utilise pas non plus de hashtags. Néanmoins, il s’agit également là d’une fonctionnalité qui arrivera plus tard, avec probablement une section « Tendances » qui récapitulera quels sont les sujets les plus suivis du moment.

Notons également que Threads est soumis à une politique de modération bien plus stricte que Twitter. Si Elon Musk se montre laxiste sur Twitter en prônant la liberté d’expression comme atout phare de la plateforme, Meta empêche par exemple ses utilisateurs de poster des photos ou vidéos sexuelles sur Threads.

Enfin, Threads ne vous permet pas d’envoyer des messages privés à d’autres utilisateurs. L'objectif « n’était pas de créer une nouvelle boîte de réception, mais plutôt de permettre aux utilisateurs d'envoyer des fils de discussion vers d'autres applications », selon le PDG Adam Mossori.

Au grand dam des utilisateurs, on peut également relever l'absence du support des GIFs, de traducteur intégré pour les publications dans d'autres langues, ou encore de la possibilité de voir ses propres mentions “j'aime”.

Sur quelles plateformes est disponible Threads ?

Threads est disponible sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store, mais pas encore en France. En attendant que l’application arrive ici, les utilisateurs français qui veulent déjà télécharger l’application doivent le faire à l’aide d’un compte sur l’App Store américain, ou d'une APK sur Android. Voici comment installer Threads en avance chez nous.

Sur Android :

Autorisez les sources inconnues dans les paramètres de votre smartphone. Pour cela, rendez-vous dans la section Sécurité.

Télécharger l’APK en suivant ce lien depuis votre téléphone, puis en cliquant sur « Download APK ».

Une fois le fichier téléchargé, cliquez dessus pour installer Threads

Sur iOS :

Déconnectez-vous de votre compte Apple depuis l’App Store, en cliquant sur votre nom en haut de l’application.

Sélectionnez l’option vous permettant de créer un nouveau compte, « Se connecter à votre iPhone », puis « Créer un nouvel identifiant Apple ».

Allez au bout de la procédure, sans oublier de sélectionner les États-Unis comme région.

Rendez-vous dans votre boîte de réception pour récupérer le code envoyé par Apple, qu’il faudra saisir sur votre iPhone.

Ouvrez l’App Store, et cherchez « Threads, an Instagram app ». Cliquez sur télécharger, attendez que l’installation se termine, et ouvrez l’application.

Il se peut que Threads vous demande votre adresse aux États-Unis. Pas de panique, il suffit de rentrer des informations fictives pour passer cette étape.

Heureusement, Meta n’applique pas de géoblocage sur son application. Une fois téléchargée sur votre smartphone Android ou votre iPhone depuis la France en suivant les instructions ci-dessus, vous pourrez donc l’utiliser sans avoir recours à un VPN.

Adam Mossori, le PDG d’Instagram, a déjà confirmé qu’une version Web est en préparation, pour que les utilisateurs puissent utiliser Threads depuis un ordinateur ou sur leur smartphone sans devoir télécharger l’application. Cependant, il faudra encore se montrer patients.