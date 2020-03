Après Neflix, Google réduit les débits de YouTube en Europe pour éviter de bloquer Internet

YouTube a décidé de baisser la qualité par défaut de ses vidéos pendant le confinement total imposé dans plusieurs pays d’Europe. Afin d’éviter la saturation des réseaux, la plateforme affichera donc par défaut les contenus en définition standard, jusqu’à 480p, pendant 30 jours.

Ce 20 mars, Google a décidé de brider la qualité par défaut des vidéos YouTube pendant le confinement, rapportent nos confrères de Reuters. « Nous avons pris l’engagement ce matin de mettre tout le trafic en Europe de Youtube ‘en définition standard’ et ceci par défaut » explique Benoit Tabaka, responsable chez Google, sur son compte Twitter. Cette décision a été prise suite à des échanges avec le secrétaire d’Etat au numérique, Cédric O.

YouTube emboite le pas à Netflix

En clair, YouTube affichera toutes les vidéos en qualité standard, soit en 480 p, même si la séquence est disponible en HD (720p), Full HD (1080p) ou UHD (4K). En règle générale, la plateforme choisit plutôt la meilleure définition disponible en fonction de l’écran, du terminal et du débit de la connexion Internet. Quoi qu’il en soit, il restera donc possible de regarder des vidéos en bonne qualité en sélectionnant tout simplement une meilleure résolution manuellement.

YouTube suit l’exemple de Netflix. Il y a quelques heures, Netflix a décidé de réduire la qualité de ses vidéos en Europe pendant le confinement afin d’éviter la saturation des réseaux, surchargés par le télétravail. Afin d’endiguer l’épidémie de Covid-19, des milliers de travailleurs sont contraints de travailler à domicile.

Les changements apportés par Google sont actuellement en cours de déploiement en Europe. L’affichage par défaut des vidéos en 480p devrait donc être effectif dans les jours à venir. Thierry Breton, le commissaire européen, s’est rapidement réjoui de la décision de Youtube et de Netflix. Que pensez-vous des mesures prises par Netflix et YouTube ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Reuters