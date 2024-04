Facebook, Whatsapp… Meta vous force à utiliser son IA, vous n’avez pas le choix !

L'intégration de l'IA de Meta dans ses applications mobiles comme Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp devient inévitable. Avec le déploiement de la nouvelle version de son modèle linguistique, Llama 3, Meta propose des fonctionnalités avancées difficiles à ignorer. Ceux qui préfèrent les méthodes traditionnelles pourraient se trouver désemparés face à ces changements.

Depuis fin 2023, les utilisateurs des applications de Meta ont vu apparaître de nouvelles intégrations IA, notamment dans les zones de recherche. Par exemple, en ouvrant la barre de recherche sur Facebook ou Instagram, un cercle bleu invite désormais à « Demander à Meta IA n’importe quoi ». Cette omniprésence suggère une forte poussée de l’entreprise pour rendre son assistant IA incontournable, même pour les utilisateurs sceptiques ou qui ne veulent simplement pas utiliser cette technologie.

Les nouvelles commandes et les suggestions automatiques sont basées sur l’IA de Meta et sont clairement indiquées par le logo de Meta IA. Cependant, les fonctions traditionnelles restent accessibles; les utilisateurs peuvent continuer à chercher comme avant, mais les résultats proposés par l’IA sont maintenant plus visibles et parfois intrusifs dans les flux habituels.

Facebook, Whatsapp… Comment désactiver l’IA de Meta ? Spoiler, vous ne pouvez pas !

Sur Facebook, si vous tapez sur l'icône de recherche (la petite loupe), vous êtes accueilli non seulement par la barre de recherche habituelle mais aussi par des exemples de ce que vous pouvez demander à l'IA de Meta. Malheureusement, il semble qu’il n’y ait pas de moyen pour désactiver complètement cette fonctionnalité. Les suggestions de recherche propulsées par l'IA sont mélangées avec les résultats standards, ce qui oblige pratiquement l'utilisateur à interagir avec elle, même pour des recherches simples.

Instagram et WhatsApp présentent des intégrations d'IA moins envahissantes que Facebook, mais le principe reste le même. Sur ce premier, elle apparaît seulement dans la barre de recherche. Tandis que sur le second, elle est traitée comme un autre contact. Il est possible de supprimer la conversation avec elle pour réduire son impact, mais son icône persiste. Cette dernière reste prête à relancer un nouveau dialogue avec l'intelligence artificielle si nécessaire, il est donc difficile voir impossible de se défaire complètement de sa présence.