Coronavirus : tout ce que vous pouvez faire et ne pas faire pendant le confinement

Le confinement dû à l’épidémie de Coronavirus devrait durer au minimum 2 semaines, même si certains experts tablent déjà sur un ou deux mois. En France, tous les déplacements et activités sont dès à présent extrêmement limités. Voilà ce qu’il est possible de faire et ce qu’il n’est pas permis de faire.

Ce qu’il est interdit de faire pendant le confinement

Vous ne pouvez pas sortir pour faire des courses non-essentielles . Seules les courses prioritaires sont tolérées.

. Seules les courses prioritaires sont tolérées. Vous n’avez pas le droit d’organiser chez vous ou ailleurs des rassemblements et des diners de famille . Quelle que soit l’occasion (mariage, anniversaire, etc.), il est interdit d’organiser chez soi un quelconque événement réunissant plusieurs personnes extérieures à votre foyer.

. Quelle que soit l’occasion (mariage, anniversaire, etc.), il est interdit d’organiser chez soi un quelconque événement réunissant plusieurs personnes extérieures à votre foyer. Vous ne pouvez plus vous rendre à la messe . Depuis vendredi 13 mars, toutes les messes catholiques dominicales n’ont plus lieu. Les messes organisées en semaine, ainsi que les mariages, les baptêmes ou encore les confessions sont également supprimées.

. Depuis vendredi 13 mars, toutes les messes catholiques dominicales n’ont plus lieu. Les messes organisées en semaine, ainsi que les mariages, les baptêmes ou encore les confessions sont également supprimées. Vous ne pouvez pas quitter la France . Toutes les frontières de l’espace Schengen sont fermées à compter du mardi 17 mars et ce durant 30 jours. En revanche, si vous vous trouvez déjà à l’étranger, il est possible d’être rapatrié sur le territoire en se rapprochant de l’ambassade de France du pays dans lequel vous vous trouvez.

. Toutes les frontières de l’espace Schengen sont fermées à compter du mardi 17 mars et ce durant 30 jours. En revanche, si vous vous trouvez déjà à l’étranger, il est possible d’être rapatrié sur le territoire en se rapprochant de l’ambassade de France du pays dans lequel vous vous trouvez. Vous n’avez pas le droit d’effectuer de visite dans les prisons, les maisons de retraite ou les orphelinats, sauf cas extraordinaire et avec l’accord d’un médecin traitant.

Ce qu’il est permis de faire pendant le confinement