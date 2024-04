WhatsApp met en place la prise en charge des connexions par passkey sur son application iOS, dans le but d’apporter plus de sécurité et de commodité à ses utilisateurs.

Les passkeys, la nouvelle norme d'authentification soutenue par les grandes entreprises technologiques, permet aux utilisateurs de se connecter à leurs comptes en utilisant l'authentification biométrique intégrée de leur appareil, comme Face ID ou Touch ID, ou un simple code PIN/passcode. Il n'est donc plus nécessaire de créer et de mémoriser des mots de passe complexes qui peuvent être facilement compromis.

Leur arrivée sur WhatsApp signifie que les utilisateurs sur iOS pourront bientôt se connecter à la célèbre application de messagerie en utilisant uniquement la reconnaissance faciale ou digitale sécurisée de leur iPhone au lieu d'entrer un mot de passe. Un porte-parole de WhatsApp a confirmé la mise en place de cette option, précisant qu'elle apparaîtra pour les utilisateurs iOS “dans les semaines à venir” sous Réglages > Compte > Passkeys.

WhatsApp adopte à son tour les Passkeys

L'ajout de la prise en charge des passkeys intervient plusieurs mois après que WhatsApp a activé la fonctionnalité pour les utilisateurs d'Android en octobre 2022. La mise en œuvre sur iOS présente toutefois une légère différence : les utilisateurs devront toujours scanner un code QR à partir du menu “Appareils liés” pour se connecter à WhatsApp sur PC ou sur le Web, car ces plateformes ne peuvent pas encore servir d'appareils d'authentification primaires.

Les Passkeys offrent des avantages majeurs en termes de sécurité par rapport aux mots de passe traditionnels. Il est incroyablement difficile pour les craquer, car les identifiants cryptographiques sont stockés localement sur l'appareil de l'utilisateur et non sur un serveur. De plus, les passkeys fonctionnent même hors ligne puisque l'authentification se fait sur l'appareil.

L'avenir sans mot de passe est attendu depuis longtemps, car il promet de débarrasser le monde numérique des pratiques peu sûres en matière de mots de passe qui favorisent le piratage et les violations de compte. Pour rappel, près de 60 % des internautes utilisent le même mot de passe sur plusieurs plateformes malgré les dangers. WhatsApp rejoint donc enfin d'autres plateformes majeures comme Google, Twitter, PayPal et TikTok, qui ont déjà adopté les passkeys sur leurs propres applications il y a plusieurs mois.