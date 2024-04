TikTok : vous pouvez désormais gagner de l’argent en passant beaucoup de temps sur l’application

TikTok a discrètement lancé une nouvelle application (encore une) qui propose cette fois de rémunérer ses utilisateurs. Pour cela, il faudra passer un certain temps sur le réseau social et interagir avec les vidéos ainsi que les créateurs. Il sera alors possible de collecter des chèques-cadeaux Amazon.

On n’arrête plus TikTok et son obsession à lancer de nouvelles applications. Hier, le réseau social annonçait officiellement le lancement d’une nouvelle plateforme, baptisée Notes, entièrement dédiée à la photo. Mais celui-ci nous avait caché le déploiement d’un autre service, d’ores et déjà disponible en France, sans que la firme n’ait communiqué dessus. Son nom : TikTok Lite. Son but : vous faire gagner de l’argent simplement en visionnant des vidéos.

C’est à la fin du mois de mars que cette nouvelle application est apparue en France et en Espagne, exclusivement sur smartphone Android. Son fonctionnement est on ne peut plus clair : plus vous interagissez avec l’application et les vidéos, plus vous êtes récompensés. Ainsi, simplement en se créant un compte, l’on gagne 300 pièces virtuelles. Suivez trois créateurs différents et vous remporterez 150 pièces virtuelles.

TikTok rémunère désormais ses utilisateurs les plus fidèles

Il existe d’autres moyens de gagner encore plus de pièces virtuelles. 4500 en se connectant 10 jours d’affilée, 4200 en regardant 25 minutes de vidéos… De plus, l’application envoie régulièrement des challenges à ses utilisateurs via des notifications, qui leur permettent de renflouer un peu plus leur portefeuille. Ces pièces virtuelles peuvent ensuite être transformées en chèques-cadeaux, uniquement valables sur Amazon à l’heure actuelle.

Il faudra gagner 10 000 pièces virtuelles pour obtenir un chèque-cadeau de 1 euro. Attention toutefois, l’utilisateur devra impérativement être majeur et disposer d’un compte bancaire. À noter que les pièces virtuelles peuvent également permettre d’envoyer des cadeaux virtuels à ses créateurs préférés, ce qui permet d’être rémunéré à leur tour. TikTok est encore en train de tester cette nouvelle formule, ce qui explique que la firme n’a pas encore communiqué sur cette application. L’objectif, quant à lui, est limpide : attirer toujours plus d’utilisateurs sur sa plateforme.

