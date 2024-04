Phonandroid est sur Discord : rejoignez-nous et discutons !

Déjà très actif au quotidien sur les réseaux sociaux, Phonandroid est également présent sur Discord, où vous pourrez échanger au quotidien avec les membres de la communauté. Rejoignez-nous et discutons !

Vous l’aurez sans doute remarqué, Phonandroid met un point d’honneur à permettre l'échange entre les membres de sa communauté. Une pratique ancrée dans l’ADN du site qui était à l’origine un forum. Vous êtes d’ailleurs toujours nombreux à nous rendre visite par ce canal et nous vous en remercions. Avec le temps, Phonandroid est devenu un média spécialisé à part entière et s’est lancé sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, vous pouvez donc nous retrouver sur Facebook, X (Twitter), YouTube, Instagram, et Discord !

Discord, c’est quoi ?

On ne présente plus Discord, mais si vous êtes passé à côté du phénomène, voici un bref rappel. Discord est au départ un service de messagerie instantanée conçu pour les joueurs. Mais il a réussi à s’imposer face à des géants du secteur, par exemple Teams. Comme le service de Microsoft, Discord propose des chats, des conversation privées ou de groupes, ainsi que des appels vocaux, en duo ou à plusieurs.

L’avantage de Discord est qu’il est disponible partout, léger, fluide et intuitif. C’est d’ailleurs pour ça que nous l’avons choisi. Si vous souhaitez tester le service et nous rejoindre, vous pouvez y accéder directement dans votre navigateur Web, ou bien depuis l’application téléchargeable sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS.

Phonandroid est sur Discord, rejoignez-nous !

Discord est pour nous le meilleur service de communication pour les communautés. Certes, vous êtes nombreux à discuter dans la zone commentaires de nos articles mais nous avons observé que certains sujets conduisaient à de vrais débats. Alors pourquoi ne pas échanger tous ensemble ?

Sur le Discord de Phonandroid, vous pourrez discuter entre vous dans les différents salons de chat, que vous soyez passionnés, curieux ou néophytes. Nous souhaitons que notre Discord reprenne la philosophie du forum : le partage. Peu importe vos centres d'intérêts : Android, iOS, PC, jeu vidéo, bon plan, test, voiture électrique, espace, intelligence artificielle… Tous les thèmes peuvent être abordés du moment que les discussions se font dans le respect de chacun. Alors si vous souhaitez nous rejoindre, c’est par ici. On a hâte de vous retrouver !