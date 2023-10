Facebook et Instagram sans aucune publicité c’est pour très bientôt, mais ce ne sera pas donné

Meta, la maison mère de Facebook et Instagram a annoncé le lancement d’une offre d’accès payant à ses réseaux sociaux. La compagnie américaine justifie sa décision par son désir de se mettre en conformité avec la loi européenne.

Meta annonce sur son site le lancement d’un nouveau type d’abonnement qui permettra aux internautes européens et suisses de consulter Facebook et Instagram sans subir aucune annonce publicitaire. Un tel luxe se paiera bien évidemment au prix fort. Mark Zuckerberg et les dirigeants de la compagnie ont en effet fixé le prix de cette vie sans pub à 9,99 € par mois sur le Web, et environ 13 € sur iOS et Android. À ce tarif, il y a fort à parier que la majorité des utilisateurs préféreront rester sur la version gratuite de ces plateformes.

L’objectif de Meta est de se mettre en conformité avec « les régulateurs européens tout en laissant le choix aux utilisateurs ». Le géant absolu des réseaux sociaux ménage ainsi la chèvre et le chou. Les annonceurs pourront ainsi « continuer à mener des campagnes publicitaires personnalisées […] pour atteindre ceux qui choisissent de continuer à bénéficier du service gratuit ».

Facebook ne récoltera plus vos informations à des fins publicitaires, mais pour cela il faut payer

En utilisant la version gratuite de Facebook et Instagram, les internautes accepteront les publications personnalisées en fonction de leurs habitudes. Pour être certain que vos comportements et préférences en ligne ne sont pas « traqués », il faudra donc vous acquitter d’un abonnement unique qui liera vos comptes Facebook, Instagram ou tout autre identifiant que vous aurez inscrit dans l’Espace Comptes de Meta. En effet, à compter du 1er mars 2024, « des frais supplémentaires de 6 à 8 €/mois s’appliqueront pour chaque compte ajouté dans le centre de compte d’un utilisateur ».

En proposant ce nouveau type d’abonnement, Facebook fait d’une pierre deux coups. La compagnie se met non seulement en conformité avec la Législation sur les marchés numériques, mais de plus, elle obtient le consentement tacite des utilisateurs de l’offre gratuite de ses services pour exploiter leurs données personnelles à des fins commerciales.