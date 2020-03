Coronavirus (COVID-19) : Christophe Castaner répond en direct sur Facebook à vos questions dès 20h30

Nouvelle séance de questions-réponses sur le coronavirus : le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner annonce qu’il répondra à toutes vos questions sur les restrictions de déplacement mises en place pour lutter contre la propagation de l’épidémie ce soir à 20 h 30 sur Facebook.

Depuis mardi 17 mars, vous le savez, de nouvelles mesures particulièrement contraignantes ont été mises en place, en France, pour endiguer l’épidémie de coronavirus. Depuis cette date, il faut obligatoirement se munir d’une attestation de déplacement dérogatoire dès que l’on sort de chez soi. Un justificatif est également disponible pour les personnes qui doivent continuer de se rendre sur leur lieu de travail pendant le confinement.

L’amende en cas de non présentation ou remplissage incorrect est désormais de 135 euros. Les mesures sont, selon les derniers sondages, approuvées par plus de 90% des français. Ce qui n'empêche toujours pas certains de contourner l’interdit – au risque de favoriser la transmission du coronavirus. C’est que tous ne comprennent pas encore forcément la pertinence de ces mesures, qui visent à la fois à enrayer la propagation du COVID-19, éviter que des personnes vulnérables ne soient contaminées et n’en meurent et surtout désengorger les hôpitaux.

Dans sa forme la plus sévère, la maladie provoque en effet une importante inflammation des voies respiratoires qui peut provoquer la mort, particulièrement lorsque le malade n’a pas accès à des soins adaptés. Or, comme le montre l’exemple de nos voisins, les hôpitaux peuvent se retrouver très vite saturés – les équipements les plus cruciaux comme les respirateurs peuvent alors se retrouver en nombre insuffisant, laissant de nombreux malades à leur sort. Dès lors, il y a effectivement de quoi être inquiet lorsque l’on voit des gens se rassembler malgré tout…

Le ministère de l’Intérieur a donc décidé de jouer la carte de la pédagogie – d’autant qu’il reste effectivement des questions compliquées comme celle de la garde alternée par exemple. Le ministre de l’Intérieur répondra ainsi à toutes vos questions autour des restrictions de déplacement sur Facebook ce vendredi 20 mars 2020 dès 20h30. Pour accéder à ce rendez-vous, cliquez simplement sur le lien du tweet du ministre :