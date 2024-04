WhatsApp facilite la recherche des messages non lus, de nouveaux filtres arrivent

Pour ceux qui se sentent submergés par un flux infini de conversations sur WhatsApp, Meta va déployer une fonctionnalité qui devrait largement vous aider à rester à jour.

Trouver les conversations auxquelles vous devez donner la priorité peut s'avérer compliqué. Le service de messagerie appartenant à Meta vient alors de mettre en place de nouveaux filtres pour aider les utilisateurs à retrouver rapidement les messages non lus et les discussions de groupe au milieu du désordre.

Les nouveaux filtres, annoncés par Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, visent à résoudre deux problèmes que les utilisateurs rencontrent depuis longtemps avec la liste chronologique des chats de WhatsApp.

WhatsApp se dote de filtres pour vous aider à localiser des messages

La première nouveauté est un filtre dédié aux messages non lus qui rassemble tous les chats individuels contenant des messages non ouverts en une seule vue. Plus besoin de faire défiler les messages à l'infini ou d'utiliser la barre de recherche pour retrouver ces badges non lus qui traînent. D'une simple pression, vous pouvez rapidement rattraper les messages manqués de vos proches.

En complément du filtre des messages non lus, une nouvelle option “Groupes” regroupe toutes vos conversations de groupe en une seule liste. Au lieu de mélanger les discussions de groupe et les discussions individuelles, il vous suffit désormais de basculer pour voir toutes vos discussions de groupe d'un seul coup d'œil.

La possibilité d'accéder facilement et séparément aux messages personnels non lus et aux discussions de groupe représente une amélioration considérable pour les utilisateurs de WhatsApp qui réclament depuis longtemps de meilleurs outils d'organisation. Ces filtres de contenu s'ajoutent aux options existantes, telles que les chats archivés et marqués d'une étoile, pour offrir un filtrage et une personnalisation plus poussés du flux des chats.

En ce qui concerne le filtre des conversations non lues en particulier, WhatsApp supprime plusieurs étapes fastidieuses qui étaient auparavant nécessaires pour établir une liste de conversations non ouvertes. La nouvelle implémentation intègre cette fonctionnalité directement dans la navigation principale grâce à un interrupteur bien visible.

Les nouveaux filtres de discussion commencent à être déployés dans les dernières versions de WhatsApp sur Android et iOS. Rappelons aussi que Meta a aussi récemment ajouté une fonction de recherche par date sur Android.