WhatsApp veut pousser vos proches à créer un compte sur son application, voici comment

Avec toutes les différentes applications de messagerie, il peut être difficile d'amener vos amis et votre famille à utiliser la même plateforme. Cependant, WhatsApp aurait peut-être une idée pour augmenter son nombre d’utilisateurs.

WhatsApp s’efforce vraisemblablement d'élargir sa base d'utilisateurs en encourageant les utilisateurs existants à recruter leurs cercles sociaux. Selon un nouveau rapport signé WABetaInfo, une nouvelle bannière est apparue en haut des listes de discussion de certains utilisateurs sur iOS et Android.

Cette bannière affiche un message : « Invitez vos amis à utiliser WhatsApp », accompagné d'un lien permettant de partager facilement l'application. Une autre variante met en avant la compatibilité de WhatsApp avec tous les appareils. La stratégie semble claire : inciter les utilisateurs actuels de WhatsApp à ajouter leurs contacts un par un. Si chaque utilisateur parvenait à convaincre ne serait-ce qu’un de ses proches, WhatsApp pourrait largement augmenter son nombre d’utilisateurs, qui s’élève déjà à plus de 2 milliards à travers le monde depuis 2020.

WhatsApp veut augmenter son nombre d’utilisateurs

La bannière est encore en phase de test bêta, mais elle devrait être déployée plus largement dans les semaines à venir, dans le cadre des mises à jour de WhatsApp. On ne sait pas exactement quand celle-ci sera visible par tous les utilisateurs, mais compte tenu de son impact potentiel, on imagine que Meta va s’atteler à la déployer le plus rapidement possible.

Bien entendu, WhatsApp est loin d'être la seule option de messagerie sécurisée à l'heure actuelle. Des concurrents comme Signal disposent d'un chiffrement intégré par défaut et ne sont pas affiliés à de grandes entreprises technologiques. Telegram est également un excellent choix, puisqu’elle a reçu en début d’année un lot de nouvelles fonctionnalités assez intéressantes.

Avec autant de choix, il vaut la peine de faire le tour du marché et de choisir une application qui correspond à vos priorités en matière de protection de la vie privée ou encore de collecte de métadonnées. WhatsApp a notamment fait bondir certains utilisateurs récemment en les forçant à accepter de nouvelles règles qui pourraient ne pas vous plaire.