WhatsApp, Facebook et Instagram : la panne mondiale est résolue

Mise à jour 00h48 : la panne qui affectait WhatsApp, Facebook et Instagram est désormais résolue. Tout est rentré dans l’ordre, vous pouvez de nouveau charger vos photos, vidéos et fichiers audio.

Article original 23h45 :

Depuis 23 heures environ, trois des plus gros réseaux sociaux connaissent de sérieuses pannes. Que ce soit sur WhatsApp, Facebook ou Instagram, aucun ne permet l’envoi de fichiers média.

En plein confinement, voilà une panne dont les utilisateurs de WhatsApp, Instagram ou Facebook auraient bien aimé se passer. Si chacun de ces services semble fonctionner, ce sont en fait tous les fichiers média qui ne se lancent plus. Sur WhatsApp, un très grand nombre d’utilisateurs se plaignent de ne plus pouvoir charger de photos, de fichiers audio, ni de vidéos. Du côté de Facebook Messenger, c’est la même chose : les photos et les vidéos ne se chargent pas non plus. Quant à Instagram, ce sont les stories qui semblent poser de grosses difficultés aux internautes.

Si l’on en croit les rapports de Downdetector, la panne toucherait quasiment toutes les régions du monde, avec des piques en Europe, une bonne partie des États-Unis, ainsi que dans plusieurs pays d’Amérique du Sud. De notre côté, en région parisienne, nous sommes toujours parvenus à charger tous les fichiers média sur les 3 réseaux sociaux incriminés depuis 23h.

A l’heure actuelle, aucun de ces réseaux n’a pour l’instant communiqué d’information quant à l’origine de la panne. Ce n’est pas la première fois que WhatsApp est victime d’un tel bug concernant les photos et les vidéos. Néanmoins, le fait que les 3 réseaux sociaux soient concernés en même temps est plutôt exceptionnel.