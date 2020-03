Confinement : Netflix réduit la qualité des vidéos pendant 30 jours en Europe

Le confinement oblige Netflix à réduire la qualité de ses vidéos en Europe. Pendant 30 jours, le service de streaming va brider le débit de ses flux afin de désengorger Internet et éviter la saturation des réseaux, surchargés par le télétravail. Néanmoins, le géant de la VOD continuera de proposer des contenus en Full HD et en 4K. Explications.

Confinés à domicile, de nombreux européens se tournent vers les contenus du catalogue Netflix pour passer le temps. Craignant une saturation des réseaux, à l’heure où de nombreux travailleurs sont contraints au télétravail, Thierry Breton, le commissaire européen, a demandé à Netflix et Amazon de couper le signal 4K et HD en journée.

Netflix a rapidement répondu aux doléances de Thierry Breton dans un communiqué. « Compte tenu des défis inédits liés à la propagation du coronavirus, Netflix a pris la décision de réduire son débit sur l’ensemble de ses flux en Europe pour une durée de 30 jours » explique un porte-parole de Netflix. La firme américaine assure que la décision a été prise « à la suite des discussions entre Thierry Breton et (le directeur général) Reed Hastings ».

Dans le détail, le service va continuer de proposer les films et les séries de son catalogue en 4K, HD, Full HD ou Ultra HD. Par contre, Netflix va réduire le bitrate de ses vidéos. Qu’est-ce qu’un bitrate ou débit binaire ? Il s’agit de l’unité de mesure de la quantité de données transmises par seconde par un flux vidéo ou audio. Plus la quantité est élevée, plus de fois par seconde le son ou l’image est échantillonné, plus il est riche et de qualité.

En clair, les vidéos seront davantage compressées qu’à l’accoutumée. Netflix va s’adapter au niveau de compression maximal de la résolution choisie. « Cela nous permettra de continuer à garantir un service de qualité pour nos membres, en phase avec la prestation pour laquelle ils ont payé (4K, HD, SD etc.) – mais avec le débit le plus bas possible » précise Netflix.

Netflix promet une baisse de 25% de son trafic en Europe

« Nous estimons que cela réduira le trafic Netflix sur les réseaux européens d’environ 25 % tout en garantissant un service de bonne qualité à nos abonnés » poursuit le service de streaming. D’après les estimations de l’Arcep, Netflix représente jusqu’à 23% du trafic Internet en France et devance même Google (18%). Dans l’Hexagone, Netflix compte plus de 6 millions d’abonnés.

Thierry Breton se dit satisfait des mesures prises par Netflix. « J’accueille favorablement l’action de Netflix afin de préserver le fonctionnement fluide d’Internet durant la crise du Covd-19 tout en maintenant une bonne expérience pour les utilisateurs » assure le commissaire européen, estimant que la plateforme fait preuve d’un « grand sens des responsabilité ».