WhatsApp, Facebook Messenger : les appels vidéo ont doublé depuis le confinement

Depuis le début du confinement de plusieurs pays pour endiguer l’épidémie internationale de coronavirus, les appels vidéo ont été multipliés par deux. Un constat relevé par les opérateurs mobile, mais aussi par les services de messagerie comme WhatsApp et Facebook Messenger. Mark Zuckerberg assure mettre tout en œuvre pour garantir la disponibilité du service.

Les Français, comme bien d’autres citoyens dans le monde, sont confinés chez eux. Même s’il y a des exceptions, ce sont, en France, plusieurs dizaines de millions de personnes qui ne peuvent ni sortir de chez eux (sauf pour aller faire des courses ou promener Médor) ni rendre visite à leur famille. Heureusement, pour pallier la distance géographique, les moyens de communication modernes permettent de rapprocher virtuellement les individus.

Depuis le début de la semaine, les opérateurs fixes et mobiles confirment la montée en puissance de l’usage d’Internet. Un constat que relèvent également les entreprises qui s’occupent de soutenir les messageries numériques et de visioconférence. Lors d’une conférence organisée mercredi 18 mars, Mark Zuckerberg estime que le nombre d’appels en visio sur WhatsApp et sur Facebook Messenger a plus que doublé ces derniers jours. Le trafic quotidien dans les pays confinés serait supérieur aux pics habituels les plus élevés, comme au Nouvel An.

Assurer la disponibilité, malgré le confinement de San Francisco

Dans son discours, Mark Zuckerberg se veut confiant, mais aussi réaliste. Tout est mis en œuvre du côté de Facebook pour garantir la disponibilité des services de communication au moment où la population mondiale en a besoin. Cependant, les mesures de confinement touchent maintenant la côte ouest des États-Unis. Certaines communes de la baie de San Francisco, où se trouve la Silicon Valley, sont concernées. Et Facebook met en place des procédures de télétravail à partir d’aujourd’hui, jeudi 19 mars. Parallèlement, certaines personnes resteront sur place pour s’occuper des serveurs.

En outre, le patron du réseau social explique que ce trafic est atteint avec une minorité de pays ayant mis en place un confinement. Si des mesures similaires continuent d’être prises partout dans le monde, le volume d’appels augmentera de façon exponentielle. Le véritable défi sera alors de maintenir le service et les serveurs, tout en prenant en compte les éventuelles difficultés internes de Facebook en termes de ressources humaines.

