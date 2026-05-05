Face au tollé des joueurs, Microsoft supprime deux articles polémiques

Sans rien dire à personne, Microsoft a fait un peu de ménage dans son blog vantant les produits de l'entreprise sous couvert de conseils. Et elle a fait en sorte que personne ne puisse en retrouver la trace.

Homme confus devant un ordinateur
Crédits : 123RF

Quand vous publiez quelque chose sur Internet et qu'immédiatement, beaucoup de personnes viennent, à raison, s'insurger contre vos propos, il y a globalement 3 attitudes possibles. Vous défendez votre opinion en dépit des réactions. Vous admettez que vous avez eu tort et vous vous excusez. Ou alors vous effacez le contenu polémique sans rien dire et vous faites l'autruche le temps que la tempête se calme.

À votre avis, quelle position adopterait une grande entreprise comme Microsoft ? La première ou la deuxième ? Perdu. La firme de Redmond vient d'utiliser la troisième, et en allant jusqu'au bout du processus. Il faut dire que vu la situation actuelle du monde de la Tech, les propos tenus étaient difficilement défendables. Pour comprendre, un petit retour en arrière s'impose.

Microsoft se débarrasse de deux articles de blog gênants en toute discrétion

Tout commence par une publication début avril sur le “Leaning Center” de Microsoft, un blog avec des genres de guides vantant ses propres produits. Intitulé “Fonctionnalités de jeu : ce que les meilleurs PC de jeu sous Windows ont en commun“, il avance que pour jouer, “16 Go de RAM, c'est le minimum requis ; 32 Go, c'est la mise à niveau qui vous garantit une tranquillité d'esprit“. Avec la crise de la mémoire RAM qui n'est pas près de s'arrêter, ça passe mal auprès des joueurs et ils ne se sont pas fait prier pour le faire savoir.

Lire aussi – Microsoft reconnaît enfin avoir raté Windows 11, et le plan pour se rattraper est surprenant

Donc acte. L'article n'existe plus et son adresse redirige vers la page d'accueil du Learning Center. Pire (ou mieux, selon le point de vue) : Microsoft a fait en sorte que la Wayback Machine, les archives d'Internet, ne permette pas d'y accéder. Même chose pour un second papier qui lui affirmait qu'un PC Copilot+ était très bien pour le jeu. Sauf que non, pas forcément. Au moment de publier cet article, Microsoft n'a réagi et il est peu probable que la firme le fasse.

Source : Windows Latest


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

One UI 8.5 : la version stable arriverait très bientôt sur les Galaxy S25, cette fois c’est la bonne ?

Après les prévisions ratées du déploiement de One UI 8.5 début mai, une nouvelle fuite redonne espoir quant au lancement imminent de la version stable. La feuille de route pour…

105 € de remise sur le Nothing Phone (3a) pour les French Days, mais l’offre ne dure pas

Le Nothing Phone (3a) en version 12 Go/256 Go perd 105 € sur son prix à l’occasion des French Days. Cdiscount le propose à 274 € au lieu de 379 €,…

Bon plan manette Xbox officielle : plus que quelques heures pour l’avoir à prix cassé, vite !

Quand on a besoin d’acheter une nouvelle manette, on se retrouve face à un choix difficile : acheter une manette officielle au prix fort ou bien se contenter d’une manette…

Dyson Cyclone V10 Submarine : le puissant aspirateur laveur passe à petit prix, mais aujourd’hui seulement !

Les French Days se terminent ce soir et, pour cette dernière journée, vous pouvez vous offrir le Dyson Cyclone V10 Submarine à prix cassé. Normalement en vente à 549 €…

Vous pouvez vivre dans ce PC géant, mais attention à la chaleur

Une créatrice de contenu a fabriqué un PC dans lequel vous pouvez entrer physiquement, sans vous sentir oppressé. Et il fonctionne, en quelque sorte. Tour d’horizon de ce projet hors…

Cloud. d’o2switch : la meilleure offre d’hébergement web du moment ?

Entre promesses marketing et jargon technique, difficile de s’y retrouver dans l’hébergement web. L’offre Cloud. d’o2switch affiche des arguments solides : ressources généreuses, infrastructure propriétaire, sécurité dopée à l’IA, etc….

Windows 11 : votre PC redémarre plusieurs fois pour faire une mise à jour ? Microsoft a une explication

Vous avez peut-être remarqué que votre PC sous Windows 11 redémarrait plusieurs fois à chaque mise à jour ces temps-ci. Rassurez-vous, c’est normal. Microsoft confirme qu’il ne s’agit pas d’un…

Le smartphone d’OpenAI arrive bien plus tôt que prévu, voici les specs que l’on connaît

Le smartphone d’OpenAI prend forme plus vite que prévu. Un analyste réputé dévoile une puce MediaTek sur mesure et un calendrier de production avancé. La firme semble vouloir s’imposer sur…

WhatsApp supprime ses avatars et met fin à une fonction que personne n’utilisait vraiment

Vous aviez peut-être oublié leur existence, mais WhatsApp va bientôt supprimer ses avatars. Ces personnages numériques, nés du fantasme métavers de Meta, n’ont jamais vraiment trouvé leur public. La messagerie…

Star Wars : cette tête de C-3PO grandeur nature est capable de discuter avec vous

Samuel Potozkin, étudiant à l’Université Chapman, a construit une tête du fameux droïde de protocole C-3PO de Star Wars. Grâce à l’IA, elle peut répondre à vos questions et engager…

IA

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.