Face au tollé des joueurs, Microsoft supprime deux articles polémiques

Sans rien dire à personne, Microsoft a fait un peu de ménage dans son blog vantant les produits de l'entreprise sous couvert de conseils. Et elle a fait en sorte que personne ne puisse en retrouver la trace.

Quand vous publiez quelque chose sur Internet et qu'immédiatement, beaucoup de personnes viennent, à raison, s'insurger contre vos propos, il y a globalement 3 attitudes possibles. Vous défendez votre opinion en dépit des réactions. Vous admettez que vous avez eu tort et vous vous excusez. Ou alors vous effacez le contenu polémique sans rien dire et vous faites l'autruche le temps que la tempête se calme.

À votre avis, quelle position adopterait une grande entreprise comme Microsoft ? La première ou la deuxième ? Perdu. La firme de Redmond vient d'utiliser la troisième, et en allant jusqu'au bout du processus. Il faut dire que vu la situation actuelle du monde de la Tech, les propos tenus étaient difficilement défendables. Pour comprendre, un petit retour en arrière s'impose.

Microsoft se débarrasse de deux articles de blog gênants en toute discrétion

Tout commence par une publication début avril sur le “Leaning Center” de Microsoft, un blog avec des genres de guides vantant ses propres produits. Intitulé “Fonctionnalités de jeu : ce que les meilleurs PC de jeu sous Windows ont en commun“, il avance que pour jouer, “16 Go de RAM, c'est le minimum requis ; 32 Go, c'est la mise à niveau qui vous garantit une tranquillité d'esprit“. Avec la crise de la mémoire RAM qui n'est pas près de s'arrêter, ça passe mal auprès des joueurs et ils ne se sont pas fait prier pour le faire savoir.

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Donc acte. L'article n'existe plus et son adresse redirige vers la page d'accueil du Learning Center. Pire (ou mieux, selon le point de vue) : Microsoft a fait en sorte que la Wayback Machine, les archives d'Internet, ne permette pas d'y accéder. Même chose pour un second papier qui lui affirmait qu'un PC Copilot+ était très bien pour le jeu. Sauf que non, pas forcément. Au moment de publier cet article, Microsoft n'a réagi et il est peu probable que la firme le fasse.

Source : Windows Latest