Microsoft reconnaît enfin avoir raté Windows 11, et le plan pour se rattraper est surprenant

Microsoft l'a admis publiquement. La firme de Redmond reconnaît avoir déçu ses utilisateurs de Windows 11 et s'engage à corriger le tir. Les promesses sont concrètes et viennent directement du PDG.

Windows 11 traverse une période difficile. Depuis plusieurs mois, les critiques s'accumulent contre le système d'exploitation de Microsoft. Mises à jour instables, performances décevantes sur les machines modestes, intégration forcée de Copilot. La firme de Redmond a longtemps tardé à réagir. Un plan d'urgence a finalement été lancé en début d'année pour tenter de renouer avec ses utilisateurs les plus mécontents.

Dans ce contexte, les résultats financiers du troisième trimestre 2026 de Microsoft ont pris une tournure inhabituelle. Satya Nadella, PDG de l'entreprise, a évoqué Windows à plusieurs reprises lors de la conférence avec les analystes. C'est rare pour un dirigeant qui concentre habituellement ses discours sur les grands contrats d'entreprise. Des corrections sont déjà en cours sur Windows 11, comme l'accélération du menu Quick Settings et du clic droit, deux éléments réputés trop lents depuis des années.

Microsoft reconnaît avoir déçu les fans de Windows 11 et annonce un plan pour se rattraper

Lors de la conférence sur les résultats T3 2026, Satya Nadella a déclaré que Microsoft effectuait “le travail de fond nécessaire pour reconquérir les fans” de Windows, Xbox, Bing et Edge. Le PDG a précisé que la priorité était désormais la qualité et le retour aux fondamentaux. Windows 11 dépasse aujourd'hui 1,6 milliard d'appareils actifs par mois. Il a cité des améliorations de performances pour les PC à faible mémoire et une simplification de Windows Update. Un recentrage sur les fonctions essentielles complète ce tableau.

Ces engagements se traduisent par des changements déjà en cours. La firme prévoit de réduire les publicités lors de la première installation de Windows 11. Le menu Démarrer migre vers WinUI pour gagner en fluidité. L'intégration de Copilot recule dans plusieurs applications natives, dont le Bloc-notes et l'outil de capture d'écran. Microsoft tente ainsi de regagner la confiance d'utilisateurs submergés par des ajouts non désirés. La fin de support de Windows 10 approche. Des millions d'utilisateurs restent encore réticents à migrer, et la firme sait qu'elle n'a plus beaucoup de temps pour les convaincre.