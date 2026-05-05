Star Wars : cette tête de C-3PO grandeur nature est capable de discuter avec vous

Samuel Potozkin, étudiant à l'Université Chapman, a construit une tête du fameux droïde de protocole C-3PO de Star Wars. Grâce à l'IA, elle peut répondre à vos questions et engager la conversation naturellement.

Tete Star Wars C-3PO IA
Crédits : Samuel Potozkin

Le 4 mai de chaque année, tous les fans de Star Wars célèbrent leur univers préféré. Si vous ne comprenez pas pourquoi cette date et pas une autre, il faut la prononcer en anglais : “May the fourth“. La prononciation est très proche de la célèbre réplique “May the Force be with you” (“Que la Force soit avec toi“). À l'occasion, certains craquent pour le Lego Étoile de la Mort, d'autres se lancent dans la série Star Wars Maul – Seigneur de l’ombre sur Disney+.

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Samuel Potozkin, étudiant de l'Université Chapman aux États-Unis, décide quant à lui de dévoiler l'aboutissement de son projet : créer une tête de C-3PO grandeur nature capable de discuter avec les humains. Exactement comme le fameux personnage des films, un droïde de protocole maitrisant des milliers de langues. L'intelligence artificielle se charge de la conversation, sachant que Potozkin a développé pour l'occasion un modèle de langage reproduisant la façon de parler du robot.

Discuter avec C-3PO, vous en rêviez ? Un étudiant l'a fait

D'un point de vue technique, vous parlez dans un micro branché à un Raspberry Pi 5. Ce dernier convertit la phrase en texte et l'envoie sous forme de requête au modèle de langage tournant sur un PC portable. C'est lui qui génère ensuite la réponse prononcé par C-3PO. Vous pouvez vous rendre compte du résultat (et de tout le processus de fabrication) dans la vidéo ci-dessous. Notez que le temps de réponse du droïde est assez long et que l'étudiant n'a pas coupé les silences. Soyez patient.

Il n'empêche que le discours de la tête dorée ressemble fortement à celui que le robot tient dans les films. La voix aussi est convaincante. Plus qu'à attendre la création d'un R2-D2 sur le même principe. C-3PO serait déjà prêt à traduire les “bip” de son compagnon.


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