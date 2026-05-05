WhatsApp supprime ses avatars et met fin à une fonction que personne n’utilisait vraiment

Vous aviez peut-être oublié leur existence, mais WhatsApp va bientôt supprimer ses avatars. Ces personnages numériques, nés du fantasme métavers de Meta, n'ont jamais vraiment trouvé leur public. La messagerie efface discrètement l'une de ses idées les moins inspirées.

Les grandes messageries cherchent depuis plusieurs années à enrichir les profils de leurs utilisateurs avec des représentations visuelles personnalisées. Meta avait suivi cette tendance avec des avatars inspirés des casques de réalité virtuelle Quest. La firme misait encore récemment sur le déploiement de son métavers sur smartphone. Elle espérait séduire un large public avec ces personnages numériques. Ces créations pouvaient servir de photo de profil ou être utilisées comme stickers dans les conversations. Pourtant, la sauce n'a jamais vraiment pris du côté de WhatsApp, où la fonction végétait depuis son lancement fin 2022.

La décision de Meta de supprimer cette fonction n'est pas une surprise totale. La firme avait déjà retiré plusieurs outils de WhatsApp au gré de ses priorités commerciales, sans toujours prévenir ses utilisateurs. Cette fois, une notification apparaît dans l'application pour annoncer la fin programmée des avatars. Profils et stickers disparaîtront ensemble dans cette opération. La modification des personnages a été coupée en premier.

WhatsApp efface les avatars et les stickers inspirés du Metaverse, présents depuis fin 2022

WhatsApp va donc supprimer une fonction que la majorité des utilisateurs avait probablement oubliée. Selon le site spécialisé WABetaInfo, une notification est désormais visible dans l'application. Beaucoup d'abonnés ont déjà reçu ce message de prévention. Il annonce la fin prochaine des avatars de profil. Ces petits doubles numériques permettaient à chaque abonné de se représenter sous une forme stylisée. Meta n'a pas précisé de calendrier, mais la décision est confirmée. Les stickers associés partiront également, mais aucune date n'a été communiquée pour leur retrait. Une fois effective, créer, modifier ou partager ces personnages ne sera plus possible.

Les photos de profil classiques, en revanche, ne seront pas touchées. Cette suppression s'inscrit dans un mouvement plus large chez Meta. Depuis 2023, l'IA générative a largement pris le dessus dans les priorités du groupe. La firme abandonne progressivement les outils hérités de son époque métavers pour se recentrer sur l'intelligence artificielle. Les avatars de WhatsApp auront donc duré moins de quatre ans. Une page se tourne discrètement, au rythme d'une stratégie en pleine mutation.