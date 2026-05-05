100 % écran : cette technologie promet de supprimer le Dynamic Island de l’iPhone et le poinçon des smartphones Android

Une entreprise déclare avoir mis au point une technologie permettant enfin de rendre viables les capteurs photo sous l'écran.

Les constructeurs de smartphones essaient depuis des années de réduire l'espace consacré aux optiques frontales pour le réserver à 100 % à l'affichage. Chez Apple, l'iPhone X a supprimé la barre supérieure au profit de l'encoche, remplacée depuis quelques générations par le Dynamic Island. Face ID requiert plus de composants que les caméras frontales plus basiques chez Android, dont les fabricants ont donc pu réduire la taille de cet espace réservé aux capteurs. Nous avons d'abord eu les encoches en forme de goutte d'eau, puis désormais les poinçons.

Il y a bien eu des tentatives de capteurs photo sous l'écran pour avoir un affichage dépourvu de découpes, notamment sur les Galaxy Z Fold de Samsung. Mais le résultat n'a pas convaincu. Entre contraintes de design et qualité médiocre de ce type de caméras, l'idée a été abandonnée. Mais elle pourrait bientôt revenir, l'entreprise Metalenz, aux États-Unis, annonçant en grande pompe Polar ID, sa technologie de caméra sous l'écran.

Le capteur photo sous l'écran bientôt réalité ?

La société promet le “déverrouillage facial ultra-sécurisé et abordable dans un format compact”. Elle explique que Polar ID élimine le besoin d'un module optique complet et ne requiert pas de capteur temps de vol (ToF) complexe, comme c'est le cas aujourd'hui avec Face ID. En réduisant la taille et le coût par rapport aux solutions de reconnaissance faciale actuelles, Metalenz souhaite s'imposer sur nos smartphones.

“Polar ID capture avec précision la signature de polarisation unique d'un visage humain. Cette information supplémentaire permet de détecter instantanément les masques 3D et les dispositifs de falsification les plus sophistiqués”, assure l'entreprise, qui fait savoir que la résolution est plus de 10 fois supérieure à celle des systèmes basés sur la lumière structurée. En outre, Polar ID serait bien plus efficace dans l'obscurité ou en plein soleil, des conditions difficiles pour lesquelles les technologies utilisées jusqu'ici sont peu efficaces.

Pour l'instant, nous n'avons que la communication de Metalenz à disposition pour nous faire une idée du potentiel de Polar ID. Nous ne savons pas si les constructeurs pourront vraiment l'intégrer à leurs smartphones. Il semble que le système d'imagerie en entier doit être fourni par Metalenz, ce qui risque de freiner l'adoption de la technologie.