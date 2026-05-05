100 % écran : cette technologie promet de supprimer le Dynamic Island de l’iPhone et le poinçon des smartphones Android

Une entreprise déclare avoir mis au point une technologie permettant enfin de rendre viables les capteurs photo sous l'écran.

Crédit : Phonandroid

Les constructeurs de smartphones essaient depuis des années de réduire l'espace consacré aux optiques frontales pour le réserver à 100 % à l'affichage. Chez Apple, l'iPhone X a supprimé la barre supérieure au profit de l'encoche, remplacée depuis quelques générations par le Dynamic Island. Face ID requiert plus de composants que les caméras frontales plus basiques chez Android, dont les fabricants ont donc pu réduire la taille de cet espace réservé aux capteurs. Nous avons d'abord eu les encoches en forme de goutte d'eau, puis désormais les poinçons.

Il y a bien eu des tentatives de capteurs photo sous l'écran pour avoir un affichage dépourvu de découpes, notamment sur les Galaxy Z Fold de Samsung. Mais le résultat n'a pas convaincu. Entre contraintes de design et qualité médiocre de ce type de caméras, l'idée a été abandonnée. Mais elle pourrait bientôt revenir, l'entreprise Metalenz, aux États-Unis, annonçant en grande pompe Polar ID, sa technologie de caméra sous l'écran.

Le capteur photo sous l'écran bientôt réalité ?

La société promet le “déverrouillage facial ultra-sécurisé et abordable dans un format compact”. Elle explique que Polar ID élimine le besoin d'un module optique complet et ne requiert pas de capteur temps de vol (ToF) complexe, comme c'est le cas aujourd'hui avec Face ID. En réduisant la taille et le coût par rapport aux solutions de reconnaissance faciale actuelles, Metalenz souhaite s'imposer sur nos smartphones.

“Polar ID capture avec précision la signature de polarisation unique d'un visage humain. Cette information supplémentaire permet de détecter instantanément les masques 3D et les dispositifs de falsification les plus sophistiqués”, assure l'entreprise, qui fait savoir que la résolution est plus de 10 fois supérieure à celle des systèmes basés sur la lumière structurée. En outre, Polar ID serait bien plus efficace dans l'obscurité ou en plein soleil, des conditions difficiles pour lesquelles les technologies utilisées jusqu'ici sont peu efficaces.

Pour l'instant, nous n'avons que la communication de Metalenz à disposition pour nous faire une idée du potentiel de Polar ID. Nous ne savons pas si les constructeurs pourront vraiment l'intégrer à leurs smartphones. Il semble que le système d'imagerie en entier doit être fourni par Metalenz, ce qui risque de freiner l'adoption de la technologie.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

YouTube lag et ralentit les PC, qu’est-ce qu’il se passe ?

De nombreux utilisateurs constatent des problèmes de lag lors de la lecture de vidéos YouTube sur navigateur web. Le service de streaming peut même ralentir tout le système du PC….

HBO Max n’est plus disponible sur des millions d’appareils Fire TV

L’application HBO Max n’est plus compatible avec Fire OS 5, laissant des millions d’appareils Fire TV sur le carreau. La faute de Warner ou d’Amazon ? HBO Max a publié…

Le pack complet PS5 Pro + Lecteur de disques + FC26 + Black Ops 7 est à prix cassé pendant les French Days !

Sortie en novembre dernier, la PS5 Pro est normalement disponible pour 899 euros. Mais pendant les French Days, vous vous offrir la console dans un pack complet avec deux jeux…

Spotify va enfin régler son plus gros défaut depuis l’arrivée de l’audio lossless et ça va vous faire gagner un temps fou

Dans l’ensemble, l’arrivée de l’audio lossless est une excellente nouvelle pour tous les mélomanes, à un défaut près. Et pas des moindres, puisque ce dernier  peut rapidement vous faire perdre…

Voici pourquoi les premières galaxies formaient des étoiles à une vitesse folle

Le télescope spatial James Webb ne cesse de bousculer notre vision de l’univers primitif. Des simulations inédites viennent d’apporter un début de réponse à l’un des grands mystères de l’astrophysique….

Windows 11 : marre de Copilot et Recall ? Débarrassez vous de l’IA sur votre PC grâce à ce logiciel gratuit

Sur Windows 11, l’IA est quasiment partout que ce soit dans le Bloc-Notes, l’Explorateur de fichiers, ou encore Copilot et la fonction polémique Recall. Si vous faites partie des utilisateurs…

Samsung voudrait encore copier l’iPhone avec son Galaxy S27 Ultra

Il se murmure qu’Apple va introduire un capteur photo avec ouverture variable sur son prochain iPhone 18 Pro. Comme par hasard, Samsung envisagerait d’intégrer une telle technologie à son Galaxy…

Disney+ : voici la liste des nouveaux films et séries à venir en mai 2026

Le mois de mai pointe le bout de son nez et Disney+ en profite pour étoffer son catalogue avec un mélange de grands classiques, d’animation et de séries attendues. De…

Le casque gamer SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless est à prix cassé pour les French Days !

Vous souhaitez acheter un casque gamer avec d’excellentes caractéristiques, mais qui reste abordable ? Le SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless est actuellement en vente à 149,99€ au lieu de 379,99€…

Ces widgets cachés dans Android Auto vont changer votre tableau de bord

Google enrichit Android Auto à un rythme soutenu depuis le début de l’année. Une nouvelle fonction vient d’être repérée dans le code de l’application. Des widgets pourraient bientôt s’afficher directement…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.