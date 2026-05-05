Vous jouez encore sur PS4 ? Mauvaise nouvelle, il va falloir investir dans une PS5 pour jouer au prochain Call of Duty

C'est officiel : pour la première fois en 13 ans, le prochain Call of Duty ne sortira pas sur PS4 (et vraisemblablement non plus sur Xbox One). Les joueurs consoles n'auront d'autre choix que d'investir dans la dernière génération pour découvrir le prochain titre de la saga.

Asha Sharma a beau tenter d'instaurer une politique plus abordable du jeu vidéo chez Xbox, cela n'inclut visiblement pas les joueurs restés sur les consoles d'ancienne génération. Malgré tous les reproches que l'on peut faire à Call of Duty et, par extension, à Activision, il faut bien reconnaître que la série a fait preuve d'un support exemplaire de la PS4 et la Xbox One, jusqu'à 13 ans après leur sortie — pour des raisons pécuniaires, certes, mais tout de même.

Mais il semblerait que cette période soit révolue. Alors que la sortie du prochain opus n'est pas encore datée, les rumeurs à son sujet commencent déjà à circuler. Aussi, certains leakers ont commencé à affirmer que ce dernier sera de nouveau disponible sur les consoles d'ancienne génération. Mais cette fois, Activision a décidé de prendre la parole, et pas pour annoncer une bonne nouvelle. En effet, 2026 signera la fin du support PS4 pour Call of Duty.

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Le prochain Call of Duty ne sortira pas sur PS4

“Nous ne savons pas d'où vient cette rumeur, mais ce n'est pas vrai”, écrit Activision sur le compte X (anciennement Twitter) officiel de Call of Duty. “Le prochain Call of Duty n'est pas en cours de développement sur PS4.” L'éditeur ne mentionne pas la Xbox One et, bien que celui-ci soit désormais sous la houlette de Microsoft, mieux vaut partir du principe que la console n'aura pas non plus droit au jeu.

La chose était prévisible et, à ce stade, on peut encore se réjouir de voir un gros éditeur d'avoir permis aux propriétaires d'anciennes consoles de jouer à ses jeux pendant aussi longtemps. Mais la fête est désormais terminée. Le timing est on ne peut plus mauvais. Depuis sa sortie, le prix de la PS5 n'a cessé d'augmenter, rendant de plus en plus difficile son achat par les budgets serrés. Ceux laissés sur le banc n'auront plus qu'à se consoler en allant voir le film Call of Duty au cinéma.