Grosse chute de prix sur cette enceinte JBL compacte, mais puissante : l’offre se termine bientôt

Lancée à 99,99 € en septembre dernier, la JBL Grip passe à 63 € sur Amazon pendant la French Week qui se termine dans quelques heures. Pour une aussi puissante pour sa taille, c'est une belle opportunité.

JBL Grip

L'enceinte est affichée à 78 € au lieu de 99 €. Cela correspond déjà à une réduction d’environ 20% qui est fort appréciable, mais vous pouvez utiliser l’un des deux codes promo suivants pour réduire davantage la facture.

Pendant quelques heures encore, les coupons PRIME15 et FRENCHWEEK10 réduisent les prix de 15 € et 10 € respectivement. Le premier est valable pour les abonnés Prime. Si vous  ne l’êtes pas, le second est utilisable par tout le monde. Au final, la JBL Grip vous reviendra à 63 € ou 73 € selon le code utilisé, ce qui correspond à une réduction allant jusqu’à 37%.

Compacte et robuste : une enceinte puissante pour sa taille

Malgré son format compact, la JBL Grip délivre un son riche et profond grâce à son haut-parleur large bande de 43 × 80 mm, d’une puissance de sortie de 16 W. Suffisant pour sonoriser une pièce de taille normale ou périmètre rapproché en extérieur.

Avec la technologie AI Sound Boost, l’enceinte analyse le signal audio en temps réel afin d'ajuster dynamiquement le rendu. Cela limite la distorsion aux volumes élevés, ce que beaucoup d’enceintes de petite taille n’arrivent pas à faire.

La connectivité passe par le Bluetooth 5.4, et la compatibilité Auracast permet d'appairer deux JBL Grip en configuration stéréo, ou d’associer plusieurs enceintes compatibles pour couvrir un espace plus grand.

Pour ce qui est de l'autonomie, l’enceinte tient 12h en mode standard grâce à sa batterie de 2 600 mAh. Un mode Playtime Boost permet d’étendre l’autonomie jusqu'à 14h. La JBL Grip est compatible avec l'application JBL Portable qui donne accès à de nombreuses fonctionnalités, y compris un égaliseur à 7 bandes pour affiner le rendu sonore selon vos goûts.

L’un des points forts de cette enceinte est qu’elle dispose d’un panneau LED personnalisable à l’arrière. Celui-ci change de couleur et de thème selon l'ambiance souhaitée et est réglable via l’application.

Enfin, la certification IP68 complète le tableau. L’enceinte portable est étanche et résiste à l’immersion jusqu'à 1,5 m, ainsi qu’à la poussière. Elle bénéficie également d’une construction renforcée contre les chocs. Un crochet intégré permet de l'accrocher à un sac ou un vélo sans accessoire supplémentaire.


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